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    У Туреччині внаслідок стрілянини постраждали 12 осіб, серед них є діти

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    В Туреччині внаслідок збройного нападу постраждали 12 осіб - У Туреччині внаслідок стрілянини постраждали 12 осіб, серед них є діти
    В Туреччині внаслідок збройного нападу постраждали 12 осіб
    Фото: ANF

    Двоє осіб вчинили збройний напад на родину, з якою вони ворогували

    У турецькому місті Ізмір двоє осіб вчинили збройний напад на родину, з якою вони ворогували. Постраждало 12 осіб, серед них шестеро дітей. Про це у повідомляє ANF.

    За даними ЗМІ, двоє осіб увірвалося у будинок родини, з якою вони мали особисту ворожнечу.

    У помешканні почалася безладна стрілянина.

    Правоохоронці затримали підозрюваних, а усіх постраждалих одразу госпіталізували до лікарні.

    Серед них — п’ятеро дітей та однорічна дитина, яка отримала 7 куль в різні частини тіла. Наразі її стан оцінюється як важкий.

    Нагадаємо, нещодавно посеред вулиці в Києві сталась стрілянина.

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    Теги: Туреччина діти напад будинок стрілянина
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    У Туреччині внаслідок стрілянини постраждали 12 осіб, серед них є діти