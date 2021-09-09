У Туреччині внаслідок стрілянини постраждали 12 осіб, серед них є діти
Двоє осіб вчинили збройний напад на родину, з якою вони ворогували
У турецькому місті Ізмір двоє осіб вчинили збройний напад на родину, з якою вони ворогували. Постраждало 12 осіб, серед них шестеро дітей. Про це у повідомляє ANF.
За даними ЗМІ, двоє осіб увірвалося у будинок родини, з якою вони мали особисту ворожнечу.
У помешканні почалася безладна стрілянина.
Правоохоронці затримали підозрюваних, а усіх постраждалих одразу госпіталізували до лікарні.
Серед них — п’ятеро дітей та однорічна дитина, яка отримала 7 куль в різні частини тіла. Наразі її стан оцінюється як важкий.
Нагадаємо, нещодавно посеред вулиці в Києві сталась стрілянина.