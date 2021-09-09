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    Під Києвом на СТО сталася пожежа з вибухом

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    Пожежа на СТО під Києвом - Під Києвом на СТО сталася пожежа з вибухом

    Пожежа на СТО під Києвом

    Фото: Кадр з відео

    Відомо про одного постраждалого - чоловік отримав опіки, коли самотужки намагався загасити полум'я

    У селі Горенка Києво-Святошинського району сталася пожежа на станції техобслуговування. Попередньо, постраждала одна людина, повідомляє Київ Оперативний.

    За даними очевидців, СТО спеціалізувалася на заправці кондиціонерів.

    З якої причини загорілася станція, поки що невідомо.

    Однак, згідно з відео, під час пожежі пролунав вибух.

    Як розповіли свідки події, один чоловік отримав опіки, коли намагався самостійно ліквідувати полум'я.

    Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

    Теги: пожежа вибух Київщина чоловік час
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    Під Києвом на СТО сталася пожежа з вибухом