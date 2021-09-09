Під Києвом на СТО сталася пожежа з вибухом

Пожежа на СТО під Києвом

Відомо про одного постраждалого - чоловік отримав опіки, коли самотужки намагався загасити полум'я

У селі Горенка Києво-Святошинського району сталася пожежа на станції техобслуговування. Попередньо, постраждала одна людина, повідомляє Київ Оперативний.

За даними очевидців, СТО спеціалізувалася на заправці кондиціонерів.

З якої причини загорілася станція, поки що невідомо.

Однак, згідно з відео, під час пожежі пролунав вибух.

Як розповіли свідки події, один чоловік отримав опіки, коли намагався самостійно ліквідувати полум'я.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.