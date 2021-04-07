В Одесі зловмисник задушив співмешканку, а поліції сказав: жінка померла у сні

Лише результат розтину, який показав, що 33-річна одеситка померла від механічної асфіксії, змусив правопорушника зізнатися у скоєному

В Одесі під час сварки за столом зловмисник накинувся на потерпілу з кулаками, а потім схопив за горло та задушив. Кілька годин чоловік вигадував, як відвести від себе підозру, і, врешті, звернувся до поліції з заявою: жінка померла уві сні, а садна на її тілі – результат його спроби реанімувати небіжчицю. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Лише результат розтину, який показав, що 33-річна одеситка померла від механічної асфіксії, змусив правопорушника зізнатися у скоєному. Причиною свого вчинку він назвав надмірне споживання алкоголю.

«Дії 42-річного чоловіка слідство кваліфікувало як умисне вбивство, що передбачено ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правопорушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», - повідомив т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Олег Зощук.

Тим часом, на Одещині чоловік вбив з рушниці дружину, а потім намагався застрелити й себе.