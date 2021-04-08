У Києві затримали депутата, який погорів на хабарі: $40 тис. доларів за невтручання у роботу нотаріуса

Ппід час ряду зустрічей із жінкою місцевий обранець погрожував, що скористається своїми зв’язками з високопосадовцями

У столиці затримали депутата Бориспільської районної ради, який вимагав 40 тисяч доларів від приватного нотаріуса за невтручання в її роботу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зокрема, під час ряду зустрічей із жінкою місцевий обранець погрожував, що у разі ненадання йому 40 тисяч доларів, він скористається своїми зв’язками з високопосадовцями, які позбавлять її свідоцтва на заняття нотаріальною діяльністю. Як розповіли у прокуратурі, депутат намагався отримати гроші у вигляді криптовалюти через мережу обмінних пунктів. Чоловіка затримали 6 квітня в Києві.

Чоловіку інкримінують ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Депутату повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Викриття корупційного злочину здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції та співробітниками СБУ.

Тим часом, прокурора однієї з місцевих прокуратур та співробітника одного з Головних управлінь СБУ судитимуть за вимагання 100 тисяч доларів. За цю суму вони обіцяли вирішити питання щодо закриття кримінального провадження щодо членів правління одного з банків України.