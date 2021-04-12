Киянка встромила палець у блендер і застрягла в ньому: довелось пиляти (фото)

Для звільнення пальців постраждалої довелося розпилити насадку блендера

У Києві жінка засунула пальці до насадки ручного блендера і застрягла у ній. Довелося викликати рятувальників. Подія сталася сьогодні, 12 квітня, після восьмої ранку. Про це повідомляє Київська служба порятунку у Facebook.

До КАРС надійшов виклик, у якому повідомлялося про травму руки у жінки. Рятувальники швидко прибули на місце події, для звільнення пальців постраждалої було прийнято рішення розпилити «ніжку» блендера.

Завдяки обережності рятувальників вдалося зберегти пальці, лише на одному лишися поріз від ножів блендера.

З боку рятувальників КАРС також було надано медичну допомогу постраждалій.

«Іноді нам здається, що невелике нехтування правилами безпеки не матиме для нас жодних наслідків. Але це зовсім не так. Рятувальники завжди готові прийти вам на допомогу у надзвичайних ситуаціях, для цього ми працюємо цілодобово. А ви зі свого боку дотримуйтеся правил безпеки та бережіть себе». – йдеться у повідомленні Київської служби порятунку.

Раніше «Главком» писав, що у Києві чоловік запхав на свій статевий орган гайку: її знімали медики та рятувальники.