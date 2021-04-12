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    Киянка встромила палець у блендер і застрягла в ньому: довелось пиляти (фото)

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    Рятувальників КАРС визволили палець жінки та надали медичну допомогу постраждалій - Киянка встромила палець у блендер і застрягла в ньому: довелось пиляти (фото)
    Рятувальників КАРС визволили палець жінки та надали медичну допомогу постраждалій
    Фото: Київська служба порятунку

    Для звільнення пальців постраждалої довелося розпилити насадку блендера

    У Києві жінка засунула пальці до насадки ручного блендера і застрягла у ній. Довелося викликати рятувальників. Подія сталася сьогодні, 12 квітня, після восьмої ранку. Про це повідомляє Київська служба порятунку у Facebook.

    До КАРС надійшов виклик, у якому повідомлялося про травму руки у жінки. Рятувальники швидко прибули на місце події, для звільнення пальців постраждалої було прийнято рішення розпилити «ніжку» блендера.

    Завдяки обережності рятувальників вдалося зберегти пальці, лише на одному лишися поріз від ножів блендера.

    З боку рятувальників КАРС також було надано медичну допомогу постраждалій.

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    Киянка встромила палець у блендер і застрягла в ньому: довелось пиляти (фото)
    Киянка встромила палець у блендер і застрягла в ньому: довелось пиляти (фото)
    Киянка встромила палець у блендер і застрягла в ньому: довелось пиляти (фото)
    Киянка встромила палець у блендер і застрягла в ньому: довелось пиляти (фото)
    Киянка встромила палець у блендер і застрягла в ньому: довелось пиляти (фото)
    Киянка встромила палець у блендер і застрягла в ньому: довелось пиляти (фото)

    «Іноді нам здається, що невелике нехтування правилами безпеки не матиме для нас жодних наслідків. Але це зовсім не так. Рятувальники завжди готові прийти вам на допомогу у надзвичайних ситуаціях, для цього ми працюємо цілодобово. А ви зі свого боку дотримуйтеся правил безпеки та бережіть себе». – йдеться у повідомленні Київської служби порятунку.

    Раніше «Главком» писав, що у Києві чоловік запхав на свій статевий орган гайку: її знімали медики та рятувальники.

    Теги: Київ медицина рятувальники жінка
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