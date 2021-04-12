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    У селі під Вінницею жителі на полі знайшли гранату часів Другої світової

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    Бійці ДСНС вивезли і знешкодили знахідку - У селі під Вінницею жителі на полі знайшли гранату часів Другої світової
    Бійці ДСНС вивезли і знешкодили знахідку
    фото: vn.dsns.gov.ua

    Рятувальники наголошують, що найбільшу кількість вибухонебезпечних предметів, зазвичай, громадяни виявляють саме під час обробітку ґрунту

    У приміському селі Писарівка Вінницького району під час обробітку ґрунту міцсцеві жителі виявили гранату. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    Бійці ДСНС вивезли і знешкодили знахідку. Рятувальники наголошують, що найбільшу кількість вибухонебезпечних предметів, зазвичай, громадяни виявляють саме під час обробітку ґрунту і закликають звертатися за номером 101 в разі виявлення подібних речей.

    Тим часом, у селі Хоросно в Пустомитівському районі на Львівщині колишній учасник АТО підірвався на бойовій гранаті й загинув на місці до приїзду медиків.

    Трагедія сталася на подвір’ї домоволодіння, правоохоронцям про нього сповістили приблизно о 17:15 середи. Цю подію кваліфікували і за статтею про «самогубство».

    Стражі порядку встановили, що внаслідок вибуху постраждав 47-річний місцевий мешканець. Ручна граната РГД-5 вибухнула в кишені його брюк – чоловіку відірвало ногу, а вже за декілька хвилин він помер.
    Теги: трагедія ДСНС граната рятувальники Вінниччина
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