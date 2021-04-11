У Києві медики і рятувальники визволили чоловіка, який насунув на статевий орган гайку

Самостійно зняти гайку потерпілий не міг, порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання

У Києві рятувальники допомогли лікарям звільнити чоловіка, який насунув на статевий орган гайку, а зняти її не зміг. Незвичного пацієнта доправили до лікарні, що на Петра Запорожця 26, повідомляє Київська служба порятунку.

Самостійно медики не змогли впоратися з такою екстраординарною проблемою. Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності.

«Усе пройшло вдало. Рятувальники та медики залишилися задоволеними виконаною роботою, а постраждалий не отримав ані подряпини! Будьте обережні, не експериментуйте зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів», – ідеться у повідомленні.

Раніше дві бойові гранати були вилучені у громадян поблизу станції метро «Майдан Незалежності» у Києві.

Як повідомлялося, на час локдауну в столиці на входах до підземки несуть чергування поліцейські та чергові по станції, які запускають всередину тільки тих людей, які мають спецперепустки.