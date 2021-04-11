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    У Києві медики і рятувальники визволили чоловіка, який насунув на статевий орган гайку

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    Рятували горопашного чоловіка за допомогою спеціального обладнання - У Києві медики і рятувальники визволили чоловіка, який насунув на статевий орган гайку
    Рятували горопашного чоловіка за допомогою спеціального обладнання
    Фото: facebook Київської служби порятунку

    Самостійно зняти гайку потерпілий не міг, порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання

    У Києві рятувальники допомогли лікарям звільнити чоловіка, який насунув на статевий орган гайку, а зняти її не зміг. Незвичного пацієнта доправили до лікарні, що на Петра Запорожця 26, повідомляє Київська служба порятунку.

    Самостійно медики не змогли впоратися з такою екстраординарною проблемою. Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності.

    «Усе пройшло вдало. Рятувальники та медики залишилися задоволеними виконаною роботою, а постраждалий не отримав ані подряпини! Будьте обережні, не експериментуйте зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів», – ідеться у повідомленні.

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    У Києві медики і рятувальники визволили чоловіка, який насунув на статевий орган гайку
    У Києві медики і рятувальники визволили чоловіка, який насунув на статевий орган гайку
    Фото: facebook Київської служби порятунку

    Раніше дві бойові гранати були вилучені у громадян поблизу станції метро «Майдан Незалежності» у Києві.

    Як повідомлялося, на час локдауну в столиці на входах до підземки несуть чергування поліцейські та чергові по станції, які запускають всередину тільки тих людей, які мають спецперепустки.

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    Теги: Київ рятувальники чоловік
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