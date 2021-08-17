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    Петро Порошенко вигадав флешмоб до Дня Незалежності

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    &laquo;Наші головні перемоги попереду&raquo;, &ndash; переконаний Порошенко - Петро Порошенко вигадав флешмоб до Дня Незалежності
    «Наші головні перемоги попереду», – переконаний Порошенко
    Фото з відкритих джерел

    Порошенко зазначив, що 30 років Незалежності – це насамперед історія наших українських перемог

    П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав українців приєднатись до патріотичного флешмобу з нагоди 30-ліття Незалежності – #здатніперемагати.

    Порошенко зазначив, що 30 років Незалежності – це насамперед історія наших українських перемог. Тих подій, завдяки яким ми стверджувалися як суверенна держава.

    Лідер партії «Європейська Солідарність» підкреслив, що за цей час ми не просто створили свою державність та її інститути, а й показали собі та світові ту унікальну роль, яку українці відіграють у світі.

    «Пропоную згадати зараз ті події, які сповнювали нас гордістю за Україну, і нагадати всім, що Ми здатні перемагати!», – закликав п’ятий президент і запропонував користувачів соцмереж ставити хештеги #30роківперемог #здатніперемагати.

    Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.

    У межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

    Зазначимо, що під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць.

    «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ-Харків до Дня Незалежності.

    На честь Дня Незалежності у Києві 24 серпня на НСК «Олімпійському» відбудеться грандіозне музичне свято. Режисерка-постановниця цьогорічного свята Катя Царик розкрила деякі подробиці підготовки до концерту.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність історія незалежність партії українці День Незалежності держава
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    Петро Порошенко вигадав флешмоб до Дня Незалежності