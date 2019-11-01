Кличко написав заяву в поліцію на Богдана



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Віталій Кличко просить поліцію розпочати розслідування «незаконних дій» Андрія Богдана

Мер Києва Віталій Кличко просить Національну поліцію відкрити кримінальне провадження щодо «самоправства» голови Офісу президента Андрія Богдана.

Про це йдеться в заяві столичного голови до правоохоронців, яка опинилася в розпорядженні Радіо Свобода.

Відповідно до документу, Кличко вважає, що Богдан вчинив кримінальне правопорушення, коли звернувся до Кабміну з листом щодо його звільнення, оскільки такі дії, на його думку, не належать до його посадових обов’язків як голови Офісу президента.

«З урахуванням того, що керівник Офісу президента України не наділений повноваженням щодо ініціювання звільнення голови КМДА, однак, вчинив дії, направлені на усунення Кличка В. В. з посади голови КМДА, що свідчить про здійснення Богданом А. Й. самовільного та всупереч установленого порядку вчинення дій щодо звільнення Кличка В. В. із займаної посади», – зазначає у своїй заяві Кличко.

У зв’язку з цим він просить правоохоронців внести відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочати розслідування «незаконних дій» Богдана.

«Вважаю, що з огляду на вказані обставини дана заява містить достатньо фактів на підтвердження того, що в діях керівника Офісу президента А. Богдана міститься склад кримінального правопорушення, передбачений статтею 356 КК України («самоправство». – Ред.)», – йдеться в заяві.

Крім того, мер Києва вказує в документі, що однією з підстав внесення Кабміном подання щодо його звільнення з посади голови КМДА є «закінчення строку повноважень президента».

«З урахувань того, що головою КМДА може бути лише київський міський голова, який обирається на виборах до місцевого самоврядування, тобто згідно з установленим порядком, головою КМДА назначається особа, яка обрана міським головою, а спонукання до звільнення голови з посади всупереч визначеним нормам є кримінальним провопорушенням», – підсумовує очільник Києва.

Богдан поки не відреагував на звернення Кличка до Нацполіції.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.