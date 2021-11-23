З’явилося розпорядження Кличка про звільнення Густєлєва

Заступник голови КМДА звільнений за власним бажанням

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади заступника голови Київської міської держадміністрації Олександра Густєлєва з 1 грудня 2021 року. Про це свідчить розпорядження №1017 від 19 листопада 2021 року.

«Звільнити Густєлєва Олександра Олександровича з посади голови Київської державної міської адміністрації з 1 грудня 2021 року за власним бажанням», – ідеться у документі.

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Нагадаємо, 5 листопада під час Колегії КМДА мер Києва Віталій Кличко заявив, що звільнив заступника голови Київської міської держадміністрації Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

До слова, Київ розпорядженням Київської міської держадміністрації від 13 жовтня 2021 року №2152 перезатвердив проєкт будівництва Подільського мостового переходу. Згідно з розпорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.

Правоохоронці розслідують справу за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час здійснення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро.

Раніше Кличко поставив жорстку умову Густєлєву, що до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито.

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