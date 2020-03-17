Київ запровадить пільгу для малого бізнесу за оренду комунального майна



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Віталій Кличко підписав проєкт рішення Київради про зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес

Місто надасть 50% знижки на плату за оренду майна до 31 липня

Столична влада підготувала проєкт рішення Київради, який вже підписав мер Києва, про зменшення плати за оренду комунального майна. Його розглянуть на найближчому засіданні Київради. Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.

Зокрема, у проєкті рішення пропонується частково (на 50%) звільнити орендарів комунального майна від орендної плати до 31 липня 2020 року, щоб підтримати малий та середній бізнес, що є найбільш незахищеним у ситуації суворих обмежувальних заходів, запроваджених у столиці.

«Як обіцяли, мі знайшли механізм підтримки, і я підписав проєкт рішення Київради про зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес, що працює в столиці. І який сьогодні найбільш вразливий. Місто надасть 50 відсотків знижки на сплату за оренду майна до 31 липня. А не платитимуть підприємці, починаючи вже з 11 березня. Я переконаний, депутати на найближчому засіданні - 26 березня - підтримають таке рішення», - сказав мер.

Він зазначив, що у столиці майже 900 тисяч квадратних метрів нежилих приміщень, основну частину яких орендує малий та середній бізнес.

«Те ж рішення, що ухвалив парламент, не порадившись з місцевими владами, призведе до непрогнозованих фінансових наслідків для місцевих бюджетів. Бо 100 відсотків надходжень за оренду землі в громадах залишалося в бюджетах міст і містечок. І, власне, формувало їх бюджет. Треба депутатам було виваженіше підходити до ухвалення такого рішення і до механізмів його реалізації. Та врахувати думку громад. Бо, наприклад, великі шопінг-моли зовсім не платитимуть за оренду землі, а з тих підприємців, які в них орендують площі, вже сьогодні власники цих центрів вимагають гроші! Це неприпустимо!» - наголосив Кличко.

Зокрема, проєктом рішення пропонується Київській міській раді тимчасово, до 31 липня 2020 року, встановити плату за оренду майна територіальної громади Києва у розмірі 50% від визначеної у договорах оренди.