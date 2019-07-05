«Шахтар» не справився з командою третього дивізіону німецького чемпіонату (відео)



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«Шахтар» – «Юрдінген» ФК «Шахтар»

«Гірники» зіграли внічию з «Юрдінгеном» у контрольному поєдинку

«Шахтар» (Україна) – «Юрдінген» (Німеччина) – 1:1

Голи: 1:0 - Бланко Лещук (63). 1:1- Байстер (81).

«Шахтар»: Шевченко (Трубін, 61) – Сіпріано, Кривцов, Бондар, Бутко (Болбат, 35) – Танковський – Фернандо, Коваленко (Піхальонок, 46), Антоніо, Тете – Сікан (Бланко Лещук, 33). Тренер – Луїш Каштру.

Донецький «Шахтар» не зміг переграти німецький «Юрдінген» з третього дивізіону національної першості в контрольному поєдинку в Австрії.

Рахунок у матчі відкрив Бланко Лещук, який зіграв за «Шахтар» вперше з квітня 2018 року. Німці відповіли за дев’ять хвилин до кінця ігрового часу.