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    «Шахтар» не справився з командою третього дивізіону німецького чемпіонату (відео)

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    &laquo;Шахтар&raquo; &ndash; &laquo;Юрдінген&raquo;&nbsp; - «Шахтар» не справився з командою третього дивізіону німецького чемпіонату (відео)
    «Шахтар» – «Юрдінген» 
    ФК «Шахтар»

    «Гірники» зіграли внічию з «Юрдінгеном» у контрольному поєдинку

    «Шахтар» (Україна) – «Юрдінген» (Німеччина) – 1:1

    Голи: 1:0 - Бланко Лещук (63). 1:1- Байстер (81).

    «Шахтар»: Шевченко (Трубін, 61) – Сіпріано, Кривцов, Бондар, Бутко (Болбат, 35) – Танковський – Фернандо, Коваленко (Піхальонок, 46), Антоніо, Тете – Сікан (Бланко Лещук, 33). Тренер – Луїш Каштру.

    Донецький «Шахтар» не зміг переграти німецький «Юрдінген» з третього дивізіону національної першості в контрольному поєдинку в Австрії.

    Рахунок у матчі відкрив Бланко Лещук, який зіграв за «Шахтар» вперше з квітня 2018 року. Німці відповіли за дев’ять хвилин до кінця ігрового часу.

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