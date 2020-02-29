  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом

    • Розсилка
    На перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом
    Фото Інформатор

    В результаті зіткнення ніхто не постраждав

    У суботу, 29 лютого, в центрі Києва на перехресті через зіткнення перекинувся автомобіль.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    Інцидент стався на перетині вулиць Жилянська і Льва Толстого. Там приблизно о 06:00 потрапили в аварію машини марки Volkswagen Polo і Renault Modus.

    За попередньою інформацією поліцейських, Volkswagen рухався по вулиці Жилянській, а Renault – по Льва Толстого. Обидва водії стверджують, що кожен їхав на зелене світло. В результаті удару Renault Modus перекинувся.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом
    На перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом
    На перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом

    На щастя, в результаті зіткнення ніхто не постраждав. На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці шукають записи камер відеоспостереження, щоб з’ясувати обставини ДТП.

    Нагадаємо, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.

    ДТП Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ