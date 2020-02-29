На перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Інформатор

В результаті зіткнення ніхто не постраждав

У суботу, 29 лютого, в центрі Києва на перехресті через зіткнення перекинувся автомобіль.

Про це повідомляє «Інформатор».

Інцидент стався на перетині вулиць Жилянська і Льва Толстого. Там приблизно о 06:00 потрапили в аварію машини марки Volkswagen Polo і Renault Modus.

За попередньою інформацією поліцейських, Volkswagen рухався по вулиці Жилянській, а Renault – по Льва Толстого. Обидва водії стверджують, що кожен їхав на зелене світло. В результаті удару Renault Modus перекинувся.

На щастя, в результаті зіткнення ніхто не постраждав. На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці шукають записи камер відеоспостереження, щоб з’ясувати обставини ДТП.

Нагадаємо, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.