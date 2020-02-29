На перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом
В результаті зіткнення ніхто не постраждав
У суботу, 29 лютого, в центрі Києва на перехресті через зіткнення перекинувся автомобіль.
Про це повідомляє «Інформатор».
Інцидент стався на перетині вулиць Жилянська і Льва Толстого. Там приблизно о 06:00 потрапили в аварію машини марки Volkswagen Polo і Renault Modus.
За попередньою інформацією поліцейських, Volkswagen рухався по вулиці Жилянській, а Renault – по Льва Толстого. Обидва водії стверджують, що кожен їхав на зелене світло. В результаті удару Renault Modus перекинувся.
На щастя, в результаті зіткнення ніхто не постраждав. На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці шукають записи камер відеоспостереження, щоб з’ясувати обставини ДТП.
Нагадаємо, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.