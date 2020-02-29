У Франції за день виявлено 19 нових випадків зараження коронавірусом



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Медичні маски не мають ніякого ефекту, якщо ви самі не хворієте і не були в контакті з хворими людьми - міністр

Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у Франції збільшилася до 57 осіб – Веран

19 нових випадків зараження коронавірусом підтверджено у Франції. Про це в п’ятницю, 28 лютого 2020 р., оголосив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран. У суботу пройде екстрене засідання Ради оборони і ради міністрів, повідомили в Єлисейському палаці, передає RFI.

«У Франції епідемія перейшла в новий етап, і ми переходимо зараз до другої стадії (з трьох – ред.): вірус циркулює нашою територією, і ми маємо сповільнити його поширення», – заявив міністр, закликавши французів до «простих речей», які «захистять вас самих та інших».

За словами міністра, слід мити руки, використовувати одноразові хусточки, також слід уникати рукостискань, оскільки це зараз найпоширеніший спосіб передачі вірусу. Медичні маски, навпаки, не мають ніякого ефекту, якщо ви самі не хворієте і не були в контакті з хворими людьми.

«Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у Франції збільшилася до 57 осіб. Двоє пацієнтів померли, 43 людини ушпиталено, ще 12 пройшли курс лікування і були виписані з лікарні. Загалом на території Євросоюзу підтверджено понад 800 випадків зараження коронавірусів, 19 людей загинули», – наголошує радіостанція.

Як повідомлялося, українцям, які перебувають у Франції, в разі виникнення застуди необхідно обмежити пересування і звертатися до медустанов.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

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