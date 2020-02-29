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    У Києві сталося масове ДТП, є загиблі

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    У Києві сталося масове ДТП, є загиблі

    Обставини ДТП з’ясовуються

    У Бортничах на вулиці Польовій, 1 сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення авто - п’ять потерпілих, четверо госпіталізовано. Одному потерпілому на місці пригоди надали допомогу.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

    Один з потерпілих помер через травми не сумісні з життям. Як з’ясувалося загиблий був священником Свято-Ольгинського приходу.

    Нагадаємо, на перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотомУ суботу, 29 лютого, в центрі Києва на перехресті через зіткнення перекинувся автомобіль.

    Як повідомлялося, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки. У ніч з 28 на 29 лютого 2020 року в Деснянському районі міста Києва нетверезий водій мікроавтобуса Mercedes протаранив стоячу вантажівку Renault. Обставини пригоди з’ясовує слідча група

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