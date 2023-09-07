Кличко показав, що столиця закупила для військових (фото, відео)

За кошти столиці у військовій частині добудували адміністративне приміщення та відремонтували приміщення для військових

Мер столиці Віталій Кличко відвідав одну з військових частин, якій Київ з міського бюджету виділив майже 15,5 млн грн. На ці кошти військові закупили шість нових автомобілів для саперних груп та добудували адмінбудівлю й оновили приміщення для військових. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Відвідав одну з військових частин, якій Київ з міського бюджету виділив майже 15,5 млн грн. На ці кошти військові з Групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України закупили шість нових автомобілів та спорядження для потреб інженерно-саперного підрозділу й особового складу, який виконує бойові завдання. Завдяки цій техніці сапери зможуть більш ефективно працювати на дорогах, в лісах та на об’єктах інфраструктури всієї України», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, за кошти столиці у військовій частині добудували адміністративне приміщення та відремонтували приміщення для військових.

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Нагадаємо, цього року Київ збільшив фінансування сил оборони столиці до 5 млрд грн. Також на минулій сесії Київради виділили 800 млн грн на зведення фортифікаційних споруд та на нагальні потреби військових підрозділів, які зареєстровані в столиці. І ще 300 млн грн передали Міноборони та Генштабу у вигляді субвенції для придбання дронів та засобів антидронового захисту.









