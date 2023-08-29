Росія взялася за Кличка. Розвідка дізналася нові плани Кремля
Україна наполегливо закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації
У Кремлі затвердили тематику чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах з метою дискредитації України та впливу на її партнерів у світі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Зазначається, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:
1) «Масова мобілізація»:
- начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
- начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.
2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»:
- уявні «договорняки» про «мир в обмін на території»;
- фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.
3) «Український контрнаступ не має успіхів»:
- начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
- начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;
- пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.
4) «Тотальна корупція»:
- начебто держава не бореться з корупцією – «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;
- начебто відсутність покарань для корупціонерів.
5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях:
- начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
- «розвиток» інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
- «вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами РФ;
- «Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;
- українська влада начебто «здає» Куп'янськ.
«Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації», – додали в розвідці.
Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.
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