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Росія взялася за Кличка. Розвідка дізналася нові плани Кремля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія взялася за Кличка. Розвідка дізналася нові плани Кремля
фото ілюстративне

Україна наполегливо закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації

У Кремлі затвердили тематику чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах з метою дискредитації України та впливу на її партнерів у світі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1) «Масова мобілізація»:

  • начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
  • начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»:

  • уявні «договорняки» про «мир в обмін на території»;
  • фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3) «Український контрнаступ не має успіхів»:

  • начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
  • начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;
  • пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4) «Тотальна корупція»:

  • начебто держава не бореться з корупцією – «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;
  • начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях:

  • начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
  • «розвиток» інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
  • «вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами РФ;
  • «Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;
  • українська влада начебто «здає» Куп'янськ.

«Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації», – додали в розвідці.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: розвідка війна росія окупанти

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