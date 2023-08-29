Росія взялася за Кличка. Розвідка дізналася нові плани Кремля

Україна наполегливо закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації

У Кремлі затвердили тематику чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах з метою дискредитації України та впливу на її партнерів у світі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Зазначається, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1) «Масова мобілізація»:

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начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»:

уявні «договорняки» про «мир в обмін на території»;

фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3) «Український контрнаступ не має успіхів»:

начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;

пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4) «Тотальна корупція»:

начебто держава не бореться з корупцією – «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;

начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях:

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начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

«розвиток» інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

«вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами РФ;

«Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто «здає» Куп'янськ.

«Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації», – додали в розвідці.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.