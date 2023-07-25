Екстрена сесія Київради: Кличко закликав збільшити фінансування військових

Віталій Кличко: «Головне питання сьогоднішньої сесії – фінансування сил оборони, потреб наших захисників»

Мер столиці Віталій Кличко закликав депутатів збільшити фінансування, яке виділяє столиця на потреби військових, до 5 млрд грн у 2023 році. Про це Кличко заявив на засіданні позачергової сесії Київради.

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«Головне питання сьогоднішньої сесії – фінансування сил оборони, потреб наших захисників. Ми практично на кожному засіданні розглядаємо і ухвалюємо питання такої допомоги. Сьогодні ж пропонується збільшити ту суму, яку місто може виділити, до загалом 5 млрд грн цього року. За законом, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді або тих, що внесені до сил та засобів оборони міста, про бюджет якого йдеться. За зверненням щодо потреб цих підрозділів. Тобто, ми реагуємо на всі звернення наших підрозділів», – заявив мер Києва.

Кличко нагадав, що також столиця передає бійцям на передову допомогу, яку залучає від міжнародних партнерів. Зокрема – автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки, продукти харчування та засоби гігієни.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва було виділено з бюджету міста майже 850 млн грн. За шість місяців цього року – понад 380 млн, тобто загалом – понад 1,2 млрд грн. Так мер столиці відреагував на те, що Київ звинувачують у відсутності допомоги Збройним силам України.

Також Кличко назвав суму, яку Київ виділить з бюджету Силам оборони.