Cумний день народження у Київському зоопарку

Як горила Тоні святкувала своє 45-річчя

Колись мав дурну звичку. Після того, як переїхав у хату на Теліги, кілька років поспіль, роки три чи чотири, святкував свої дні народження в зоопарку. Тобто, розумів, що для тваринок то неволя, але так як звірів люблю більше, ніж 88% людей, то незмінно 5 квітня йшов в зоопарк.

Аж до одного моменту, який зламав свідомість. Вразила картина, за якою стежив у стодолі, де тримали мавп. Нині її вже немає – «поганий» мер Кличко будує щось більш людське.

Звернула на себе увагу велетенська горила, яку зачинили у невеличкому, захищеному броньованим склом кубрику. На вигляд тій горилі було кілька десятків років. В очах – неприховуваний смуток. Помітивши нас, горила спершу відреагувала байдуже. Повз неї щодня таких проходить сотні. Але зауваживши, що ми не йдемо, звір почав показувати на щось вгорі. Зрозуміли, що то він звертає увагу на пульт. Мовляв, увімкніть мені ту плазму, яка встановлена неподалік. Ми, звісно, не могли ввімкнути, на що той чорний велет розлютився, жбурнув спересердя в скло якимось яблуком і розвернувся до нас ображено с*акою.

В очах у тої тваринки розуму більше, ніж у тих-таки 88% відвідувачів зоопарку. Ще раз переконався в цьому, коли зреагував на рекламу в «Фейсбуку», що горила Тоні святкує 45-річчя і на святкування запрошують усіх бажаючих. Тож не пошкодував 100 гривень і через років шість знову був у зоопарку.

До Тоні прийшло десятки репортерів без кордонів. Навколо вольєра зібралася купа дітей. На честь свята тваринці прикрасили просторе місце його непостійного побуту, повсюдно наставили подарункових коробок. Тоні почав повільно і з не приховуваною байдужістю ті коробки розпаковувати, виймав звідти тирсу і знаходив там один-дві шматки яблук, апельсинів чи інших фруктів. Те, що його тримають за ідіота, Тоні відверто дратувало. Він жбурляв ті коробки в боки, деякі рвав.

А потім несподівано підійшов до скла, де зібралося найбільше репортерів без кордонів, і щосили влупив лапою. Деякі репортери з переляку повідскакували. Тоні це сподобалося і він з гордістю пішов до іншого скла, там, де в основному стояли діти. Їм він позував і «робив оченята».

На інформаційному стенді коло вольєру написано, що такі як Тоні горили в дикій природі, десь у Камеруні, звідки його привезли, живуть у межах 30-40 років. У неволі такі тварини дотягують років до 50-ти.

Чомусь здається, що Тоні волів би жити років на 10-20 менше, ніж десятиліттями корчити з клітки морди різним недоумкам.

З Народженням тебе, мудрий звіре…

Джерело: блог Івана Вербицького

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