Кличко пообіцяв ізраїльському міністру за кілька років збудувати Меморіал жертвам Бабиного Яру



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Очільник столиці провів зустріч із міністром екології Ізраїлю, Зеєвом Елькіном

У Києві постане Меморіал пам’яті жертв Бабиного Яру. Впевненість у цьому виказав мер столиці Віталій Кличко під час зустрічі із міністром екології Ізраїлю, міністром у справах Єрусалиму, співголовою спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва Зеєвом Елькіном, інформує прес-служба київського мера.

За її даними, сторони обговорили питання створення в Києві такого меморіалу. Кличко висловив впевненість, що Меморіал постане у столиці за кілька років.

«Ми активно працюємо над втіленням проекту створення Меморіалу пам’яті жертв Бабиного Яру. Бо маємо пам'ятати історію, робити висновки з помилок минулого, щоб вони більше ніколи не повторювалися. Ми повинні увічнити пам’ять про жертв нацистських злочинів проти людяності, коли людей знищували за національною, етнічною чи расовою приналежністю, - відзначив Кличко. - У всьому світі є меморіали жертвам Голокосту. А у Києві, де сталася велика трагедія, де було вбито багато людей різних національностей, десятиліттями не було зроблено нічого, щоб гідно вшанувати пам’ять про загиблих. І ми повинні виправити цю ситуацію», - підкреслив мер української столиці.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року було підписано декларацію про намір будівництва Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» і засновано Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр». Відкриття комплексу планується у 2023 році. Площа майбутнього меморіалу становитиме близько 77 тисяч квадратних метрів.

На початку 2018 року київська міська влада підписала з очільниками державних профільних структур Меморандум про співпрацю у створенні на території Києва Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Бабин Яр — одне з найвідоміших пам'ятних місць, пов'язаних із людською трагедією. У роки Другої світової війни 1939—1945 — місце нацистського геноциду. Тут починаючи з 29 вересня 1941 і до жовтня 1943 гітлерівська окупаційна влада знищила від 70 тис. до 100 тис. осіб.

Відомі факти рятування киянами від загибелі людей єврейської національності. По війні понад півсотні рятівників удостоєні почесного звання «Праведники Бабиного Яру».