За добу в столиці виявили 885 хворих на коронавірус

У Києві за минулу добу від коронавірусу померло 16 людей

У Києві за минулу добу, 31 грудня, коронавірус виявили в 885 киян. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що 16 людей померли.

«У Києві за минулу добу виявили 885 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці 1935 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 112 356», ─ написав Кличко.

Захворіли: 506 жінок віком від 18 до 88 років і 334 чоловіка віком від 18 до 93 рокiв. А також 24 дівчинки та 21 хлопчик від одного до 17 років. Захворіли, зокрема, 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 508 людей, всього коронавірус подолали 39 911 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 229, у Дніпровському – 195 та 69 випадків в Оболонському районі, – зазначив мер. – Не нехтуйте своїм здоров’ям! Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 31 грудня зафіксовано 9 432 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.Також за минулу добу: летальних випадків – 147, одужало – 10 016 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1064 479 осіб; одужало – 720 009 особи; летальних випадків – 18 680.