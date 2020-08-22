Минулої доби у Києві виявили коронавірус ще у 179 людей



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Сім хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 165 киян

На сьогодні в столиці вже 11 507 підтверджених випадків захворювання на Covid-19

У 179 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус. Померли сім хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Коронавірус за минулу добу виявили в 179 мешканців Києва. Серед них 16 дітей. Вперше в Києві така кількість летальних випадків за добу – померли 7 хворих. Всього коронавірус забрав життя 165 киян. На сьогодні в столиці вже 11507 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Захворіли: 100 жінок віком від 21 до 79 років та 63 чоловіка віком від 19 до 92 рокiв. А також п’ять дівчаток від двох до 14 років та 11 хлопчиків від одного місяця до восьми років. Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 76 людей. Всього коронавірус подолали 3682 мешканця Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 35, у Дарницькому – 27 та в Дніпровському районі – 25 випадків, – зауважив мер. – Дотримуючись необхідних правил безпеки, ви дбаєте не тільки про себе, а й про людей, які поруч. Не будьте легковажними! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

Коронавірус в Україні

Всього 102971

Одужали 51735

Хворіють 48992

Померли 2244

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Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.