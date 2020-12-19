Минулої доби коронавірус виявили ще у 1364 мешканців столиці

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі

Коронавірус виявили ще в 1364 киян. Померли 20 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Іще 1364 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 1699 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 99 694», – повідомив Кличко.

Захворіли: 726 жінок віком від 19 до 89 років, 538 чоловіків віком від 18 до 88 років, 42 дівчинки від 1 до 17 років та 58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 52 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 734 людини. Усього коронавірус подолали 31 949 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 342, у Деснянському – 266. Та в Дніпровському районі – 196 випадків, – зазначив мер. – Не нехтуйте своїм здоров’ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 956123

Одужали 574536

Хворіють 365118

Померли 16469

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

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