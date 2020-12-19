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    Минулої доби коронавірус виявили ще у 1364 мешканців столиці

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    До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта - Минулої доби коронавірус виявили ще у 1364 мешканців столиці
    До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі

    Коронавірус виявили ще в 1364 киян. Померли 20 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «Іще 1364 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 1699 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 99 694», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 726 жінок віком від 19 до 89 років, 538 чоловіків віком від 18 до 88 років, 42 дівчинки від 1 до 17 років та 58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. 

    Захворіли, зокрема, 52 медики.

    До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 734 людини. Усього коронавірус подолали 31 949 мешканців Києва.

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    «Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 342, у Деснянському – 266. Та в Дніпровському районі – 196 випадків, – зазначив мер. – Не нехтуйте своїм здоров’ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      956123
    • Одужали
      574536
    • Хворіють
      365118
    • Померли
      16469

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

    Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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