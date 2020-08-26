Кличко представив нових членів своєї команди: хто ці люди (фото)



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Віталій Кличко охарактеризував нових членів «Удару» як активних і професійних людей Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко представив нових «ударівців»

Мер Києва Віталій Кличко під час з'їзду партії «Удар» в Києві представив деяких членів оновленої команди «Удару».

Про це повідомляє пресслужба Кличка.

«А зараз я хотів би представити деяких членів нашої команди. Ми обіцяли оновлення і посилення «Удару» активними і професійними людьми – у різних сферах. А також з нами ударівці, що будували партію, представляли її в своїх регіонах. Не відступали від принципів і цінностей нашої політичної сили. Я запрошую сюди і нових, і перевірених часом та подіями. Це ті люди, з якими ми йдемо працювати, досягати результату і перемагати!» - сказав лідер партії.

Так, серед нових представників команди «Удару»:

сурдоперекладач Леся Петровська,

адвокат Олексій Шевчук,

керівниця Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан,

начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук,

відомий український футболіст Олександр Шовковський.

«Леся Петровська - сурдоперекладач. Ми пройшли з нею, так би мовити, історію пандемії в Києві. Щодня, на брифінгах, вона допомагала і допомагає доносити інформацію про ситуацію в столиці до глухих людей. Я радий, що вона буде з нами, - сказав Кличко. - Олексій Шевчук – відомий адвокат. Вів чимало резонансних справ, відстоював закон і справедливість. Юлія Хан опікувалася розвитком велоінфраструктури в столиці. Віднедавна очолює департамент молоді та спорту КМДА. Ініціативна і відповідальна. Щиро вболіває за справу, якою займається. І я, впевнений, Юлія впорається і не підведе. Роман Ткачук – начальник управління з питань цивільного захисту КМДА. Керує фахівцями, які щодня виїжджають на пожежі, замінування, інші надзвичайні випадки. Оксана Юринець – перевірена часом і справами, представниця «Удару» на Львівщині, депутат від «Удару» Верховної Ради восьмого скликання. Разом ми пройшли Майдан і чимало інших випробувань».

Серед нових членів команди «Удару» і відомий український футболіст Олександр Шовковський. Сам Шовковський не зміг бути присутнім на зї'зді через підготовку до матчів Ліги нації. Але записав учасникам з'їзду відеозвернення.

«Друзі, я як людина активна і небайдужа, хочу долучитися до змін в нашій столиці і в нашій країні. Я досягнув успіху у спорті і налаштований на успіх у політиці. На жаль, я не можу зараз бути з вами поруч, бо знаходжуся у штабі національної збірної, де ми готуємося до матчів Ліги нації. Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував мені долучитися до його команди - команди «Удару». Я не підведу!» - сказав Шовковський у відеозверненні.

Як повідомлялося, політична партія «Удар» піде на місцеві вибори окремо.