Партія Кличка піде на місцеві вибори окремо



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Віталій Кличко заявив, що «Удар» готовий співпрацювати з демократичними, проєвропейськими силами Фото: пресслужба мера Києва

У Києві відбувся з'їзд партії «Удар»

Політична партія «Удар» піде на місцеві вибори окремо. Про це на з'їзді партії в Києві заявив лідер «Удару», столичний голова Віталій Кличко.

«Головне рішення, заради якого ми зібралися сьогодні, - «Удар» іде на місцеві вибори!» - сказав він.

«Удар» піде на місцеві вибори окремо. І нестиме відповідальність виключно перед людьми. На це сьогодні є запит наших прихильників, і ще більший запит в суспільстві на відкритість політики, а не закулісні домовленості. Як мер столиці, я завжди відстоював інтереси киян. Як лідер політичної сили - європейське майбутнє України, демократичні цінності і свободи її громадян. І я залишаюся на цих позиціях», - підкреслив Кличко.

Він зауважив, що заради розвитку Києва і України «Удар» готовий співпрацювати з демократичними, проєвропейськими силами - в новій Київраді, в новообраних місцевих радах, на всіх рівнях.

Кличко підкреслив, що у владу мають прийти і молоді, активні люди, і професіонали із досвідом.

«Команда «Удару» має досвід і знання, має успіхи і реалізовані проекти. Сьогодні «Удар» об’єднує успішних менеджерів, експертів, волонтерів, громадських діячів. І ми йдемо в місцеву владу, щоб відстоювати інтереси місцевого самоврядування, впроваджувати ефективні рішення як для захисту людей від коронавірусу, так і для розвитку економіки», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що «Удар» вже має ефективний досвід реалізації своєї програми та продемонстрував це за останніх шість років роботи у Київській міській раді.

«Нам ще багато потрібно зробити. Треба працювати і працювати…Втілювати зміни не тільки в Києві. Ми готові до цього! І готові брати відповідальність за перетворення в містах, містечках і селах України», - заявив Кличко.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.