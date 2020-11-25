Кличко розповів про ситуацію з поширенням Covid-19 у Києві (відео)

Скільки шкіл і садочків закрито на карантин

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусної хвороби. Брифінг перекладатиметься жестовою мовою.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

про роботу «швидкої» в столиці;

скільки немовлят народилось в Києві за період карантину;

скільки шкіл та садків закриті на карантин;

про будівництво метро на Виноградар.

Як повідомлялося, за минулу добу, 24 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 980 людей. Це на 442 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 23 листопада було 1422 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 62620 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 661858

Хворіють 342588

Одужали 307778

Померли 11492

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Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 23 листопада – у 1422 людей.

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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