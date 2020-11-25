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    Кличко розповів про ситуацію з поширенням Covid-19 у Києві (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Кличко розповів про ситуацію з поширенням Covid-19 у Києві (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Скільки шкіл і садочків закрито на карантин

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусної хвороби. Брифінг перекладатиметься жестовою мовою.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • про роботу «швидкої» в столиці;
    • скільки немовлят народилось в Києві за період карантину;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин;
    • про будівництво метро на Виноградар.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 24 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 980 людей. Це на 442 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 23 листопада було 1422 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 62620 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      661858
    • Хворіють
      342588
    • Одужали
      307778
    • Померли
      11492

    Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 23 листопада – у 1422 людей.  

    У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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    Теги: Віталій Кличко Київ карантин кияни коронавірус
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