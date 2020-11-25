Кличко розповів про ситуацію з поширенням Covid-19 у Києві (відео)
Скільки шкіл і садочків закрито на карантин
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусної хвороби. Брифінг перекладатиметься жестовою мовою.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- про роботу «швидкої» в столиці;
- скільки немовлят народилось в Києві за період карантину;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин;
- про будівництво метро на Виноградар.
Як повідомлялося, за минулу добу, 24 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 980 людей. Це на 442 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 23 листопада було 1422 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 62620 випадків захворювання на Covid-19.
-
Всього661858
-
Хворіють342588
-
Одужали307778
-
Померли11492
Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 23 листопада – у 1422 людей.
У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.