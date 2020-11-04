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    Кличко одужав від коронавірусу

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    Віталій Кличко повідомив, що його тест на коронавірус негативний - Кличко одужав від коронавірусу
    Віталій Кличко повідомив, що його тест на коронавірус негативний

    Мер Києва вийшов на роботу

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що одужав від коронавірусу. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, який сьогодні провів уже з робочого місця.

    Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

    «Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус – негативний. І почуваюся я добре», – сказав мер.

    Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

    26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      420617
    • Хворіють
      236482
    • Одужали
      176404
    • Померли
      7731

    Як повідомлялося, за минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

    Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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