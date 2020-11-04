Кличко одужав від коронавірусу

Мер Києва вийшов на роботу

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що одужав від коронавірусу. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, який сьогодні провів уже з робочого місця.

Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

«Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус – негативний. І почуваюся я добре», – сказав мер.

Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

Коронавірус в Україні

Всього 420617

Хворіють 236482

Одужали 176404

Померли 7731

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Як повідомлялося, за минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.