Кличко провів зустріч з послом Великої Британії

Пані Сіммонс підкреслила, що британський бізнес дуже зацікавлений в тому, щоб інвестувати в економіку української столиці

Київ і Лондон зацікавлені у подальшому розвитку контактів на рівні муніципалітетів

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс. Він подякував за підтримку України з боку британських партнерів, повідомляє kyivcity.gov.ua.

«Ми вдячні за підтримку і розуміємо, що нам не обійтись без допомоги партнерів, з якими нас об’єднують спільні демократичні цінності та бачення перспектив світового розвитку», – зазначив мер Києва.

За його словами, Київ, як і інші міста світу, зосереджує всі зусилля на боротьбі з пандемією. «Сьогодні, коли столицю України накриває нова хвиля коронавірусу, Київ є лідером за рівнем тестування та першим за кількістю вакцинованих від Covid-19 в Україні, – підкреслив Віталій Кличко. – Через зростання захворюваності та смертності від коронавірусу Київ змушений запровадити більш суворі обмеження».

Віталій Кличко розповів також про вплив епідемії на економіку міста.

«Наш бюджет за минулий рік недоотримав близько п'яти мільярдів гривень надходжень. На жаль, основні зусилля щодо підтримки місцевого бізнесу були покладені урядом на плечі громад, які і так дуже постраждали від наслідків коронавірусу. Ця тактика не відповідає світовому досвіду, бо в багатьох країнах світу саме центральний уряд працює над тим, як підтримати бізнес і захистити робочі місця», – зазначив Віталій Кличко.

Пані Сіммонс підкреслила, що британський бізнес дуже зацікавлений в тому, щоб інвестувати в економіку української столиці. Уряд Великої Британії готовий виступати гарантом позик для британських виробників товарів і послуг, які вкладатимуть кошти в розвиток дорожньої інфраструктури Києва, в сфери медицини, освіти, ЖКГ та переробку сміття.

Окрім того, і Київ, і Лондон зацікавлені у подальшому розвитку контактів на рівні муніципалітетів. Віталій Кличко розповів, що добре знайомий з Борисом Джонсоном, який протягом восьми років був очільником британської столиці.

У травні цього року відбудуться вибори мера Лондона, і Віталій Кличко висловив упевненість, що контакти з його новим британським колегою будуть такими ж конструктивними та дружніми. «Я сподіваюся, що Київ і Лондон стануть містами-побратимами», – зазначив Віталій Кличко.