Головний інфекціоніст США виступив проти застосування AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca не отримала дозволу регуляторних органів США для застосування

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи заявив, що в Штатах не потрібно застосовувати вакцину AstraZeneca, повідомляє Reuters.

Фаучи наголосив, що серед лікарів та посадовці і в США немає єдиної думки щодо AstraZeneca. Він додав, що в США є достатньо вакцин, щоб покрити всі потреби в щепленні громадян від коронавірусу, з огляду на вже підписані контракти з виробниками.

«У мене є загальне відчуття, що, з огляду на ті контрактні відносини, які у нас є з рядом компаній, ми маємо досить вакцин, щоб покрити всі наші потреби», – підкреслив Фаучи.

Reuters відзначає, що AstraZeneca ще не отримала дозволу регуляторних органів США для застосування.

В березні більше десятка країн тимчасово припинили використання вакцини AstraZeneca після повідомлень, що щеплення препаратом призводять до проблем із згортанням крові.

Також у березні американське агентство охорони здоров'я заявило, що дані AstraZeneca надають неповне уявлення про ефективність препарату. AstraZeneca у свою чергу опублікувала результати досліджнь, що свідчать про знижену, проте достатню ефективність проти коронавірусу.

Європейське агентство з лікарських засобів не знайшло зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca. Першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca отримав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.