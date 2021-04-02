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    Головний інфекціоніст США виступив проти застосування AstraZeneca

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    AstraZeneca перейменували в Vaxzervia - Головний інфекціоніст США виступив проти застосування AstraZeneca
    AstraZeneca перейменували в Vaxzervia
    Фото: pixabay.com

    Вакцина AstraZeneca не отримала дозволу регуляторних органів США для застосування

    Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи заявив, що в Штатах не потрібно застосовувати вакцину AstraZeneca, повідомляє Reuters.

    Фаучи наголосив, що серед лікарів та посадовці і в США немає єдиної думки щодо AstraZeneca. Він додав, що в США є достатньо вакцин, щоб покрити всі потреби в щепленні громадян від коронавірусу, з огляду на вже підписані контракти з виробниками.

    «У мене є загальне відчуття, що, з огляду на ті контрактні відносини, які у нас є з рядом компаній, ми маємо досить вакцин, щоб покрити всі наші потреби», – підкреслив Фаучи.

    Reuters відзначає, що AstraZeneca ще не отримала дозволу регуляторних органів США для застосування.

    В березні більше десятка країн тимчасово припинили використання вакцини AstraZeneca після повідомлень, що щеплення препаратом призводять до проблем із згортанням крові.

    Також у березні американське агентство охорони здоров'я заявило, що дані AstraZeneca надають неповне уявлення про ефективність препарату. AstraZeneca у свою чергу опублікувала результати досліджнь, що свідчать про знижену, проте достатню ефективність проти коронавірусу.

    Європейське агентство з лікарських засобів не знайшло зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca. Першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca отримав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

    Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

    Від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.
    Теги: США вакцинація коронавірус
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