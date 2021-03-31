Мер столиці Кличко показав декларацію за 2020 рік

Віталій Кличко задекларував пів мільйона заробітної плати

Київський міський голова Віталій Кличко задекларував 517,5 тис. грн заробітної плати за 2020 рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковану е-декларацію мера на сайті НАЗК.

Крім зарплати, Кличко вказав, що зберігає в українському банку 226 тис. грн і 42 євро, в німецькому Deutsche Bank AG – $214 тис. і 677 тис. євро.

Готівкою у мера $23,8 тис. і 25,2 тис. євро.

Також з 2015 року Віталій Кличко щороку декларує суми у валюті, які позичив рідному брату-боксеру Володимиру Кличку. Зокрема, в декларації за 2020 рік зазначив, що позичив 7,34 млн євро і $277,8 тис (у 2019 році було 6,53 млн євро і $339,8 тис.).

За 2020 рік дружина столичного мера Наталія Єгорова задекларувала 500 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Ймовірно, мається на увазі продаж автомобіля Toyota Sequoia, 2014 року, який зник із декларації за 2020 рік.

Як і раніше, Віталій Кличко продовжує декларувати квартиру площею 251,8 кв. м у Києві, яка є його власністю.

Також мер вказав дві столичні квартири площею 43,6 кв. м і 72,7 кв. м, які належать його брату Володимиру і в якій він разом з дружиною, двома синами та донькою мають право на проживання.

Крім цього, в декларації є будинок відпочинку площею 785,5 кв. м у селі Лютіж Вишгородського району Київської області, що записаний на дружину мера Наталію Єгорову. Ще вона орендує земельну ділянку площею 0,25 га у цьому ж населеному пункті.

Без жодних змін мер столиці декларує цінне майно. Зокрема, він володіє французьким камінним годинником XIX ст., сімома елітними наручними годинниками, роялем Yamaha; його дружина – трьома брендовими годинниками Hublot, Van Cleef & Arpels, Bvlgari і чотирма ювелірними виробами марок Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany, Piaget.

Із транспортних засобів на Віталія Кличка записані мотоцикл Fine Custom, 2009 року випуску і причіп-платформа, 2013 року випуску; на дружину – автомобіль Land Rover Discovery, 2013 року випуску.

У декларації міський голова Києва зазначив, що є кінцевим власником у двох благодійних організаціях «Майбутній Київ» і «Фонд Кличко».

Ще Віталій Кличко разом із Володимиром Кличком володіють трьома торговими марками англійською, німецькою та українською мовами.