Пентагон прокоментував загрози РФ бити ракетами по столиці

Імовірність ракетних ударів по Києву залишається високою

У Міністерстві оборони США заявили, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під загрозою ракетних обстрілів з російського боку. Відведення російських військ від Києва та Чернігова серйозно не змінило цю ситуацію. Про це повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

«Так, звичайно, у Росії є можливість завдати удару по Києву. Всупереч відведенню військ від столиці, зберігається велика ймовірність ракетних ударів», – підкреслив Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви Кремля про намір націлити свої ракети на центри прийняття рішень.

Кірбі також зазначив, що Росія не вживає серйозних заходів, щоб перервати постачання озброєння в Україну з Європи. За його словами, рейси на перевалочні пункти в регіоні як і раніше здійснюються, так само як і наземне переміщення цього матеріалу на Україні.

«Ми не бачили жодних спроб Росії перекрити цей потік. І ми просто будемо продовжувати це робити», – заявив Кірбі.

Своєю чергою в Міноборони України закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що загроза ракетних ударів зберігається по всій території країни.

«Загроза ракетних ударів зберігається по всій території України. Саме тому ми попереджаємо, щоб люди не поспішали повертатися у звільнені міста, і тому потрібно серйозно ставитися до повітряної тривоги. Тому що зараз всі розслабилися, звикли до повідомлень, але насправді це серйозна загроза», – підкреслила Маляр.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Міноборони Росії погрожує ударами по Києву.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що жителям столиці, що виїхали з міста, ще зарано масово повертатися додому, оскільки загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці.

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