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    Відсьогодні київське метро працює по-новому

    Київський метрополітен відновлює рух на синій та зеленій лініях - Відсьогодні київське метро працює по-новому

    Київський метрополітен відновлює рух на синій та зеленій лініях

    фото з відкритих джерел

    Інтервал руху на всіх лініях скорочують до 30 хвилин

    Відсьогодні, 15 квітня, столичний метрополітен відновлює рух потягів обома коліями на синій та зеленій лініях. Про це напередодні повідомила пресслужба підземки.

    Крім того, інтервал руху на всіх лініях скорочують до 30 хвилин

    Як працює метро з 15 квітня:

    На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями «Академмістечко» та «Шулявська», однією – між станціями «Шулявська» та «Театральна».

    Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

    Рух поїздів здійснюється:

    • червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»
    • синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»
    • зелена лінія: від станції метро «Сирець» до станції «Червоний хутір».

    Працюють наступні пересадочні вузли:

    • «Золоті ворота»-«Театральна»;
    • «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту».

    Не зупинятимуться потяги на таких станціях:

    • «Майдан Незалежності»;
    • «Кловська».

    Нагадаємо, київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: «Площа Льва Толстого»; «Берестейська»;«Мінська»;«Героїв Дніпра»;«Дружби народів».

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    Теги: росія окупанти Київ метро війна Україна окупація #stoprussia
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    Відсьогодні київське метро працює по-новому