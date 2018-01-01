Кличко розповів, як буде змінюватися Київ

про оновлення туристичної інфраструктури

Цієї весни Київ зміниться ще більше – у столиці відкриють чимало оновлених туристичних зон. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє «Главком». Він розповів, як нещодавно відвідав Лісабон, де вручив меру міста символічні ключі від Євробачення, адже пісенний конкурс цього року прийматиме саме



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Володимир Кличко

про оновлення туристичної інфраструктури

Цієї весни Київ зміниться ще більше – у столиці відкриють чимало оновлених туристичних зон. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє «Главком».

Він розповів, як нещодавно відвідав Лісабон, де вручив меру міста символічні ключі від Євробачення, адже пісенний конкурс цього року прийматиме саме португальська столиця.

Віталій Кличко зауважив, що разом із мером Лісабону він обговорив розвиток туристичної інфраструктури.

«У Лісабона дуже важлива туристична складова. Якщо до Києва минулого року приїхало 2 млн туристів, то Лісабон відвідали 15 млн. І наше завдання – обмінюватися досвідом, яким чином нам побудувати та розвинути туристичну інфраструктуру. Я переконаний, нам є чим здивувати і що показати у нашому стародавньому місті», – зазначив Віталій Кличко.

Розповідаючи про плани з оновлення туристичної інфраструктури у Києві, він наголосив, що столична влада розпочинає будівництво пішохідного мосту, який буде зв’язувати дві туристичних зони – Володимирську гірку та Арку дружби народів.

«Ми відремонтуємо і презентуємо оновлену Володимирську гірку. Ми будемо презентувати оновлений фунікулер – з сучасними, комфортними вагонами, з кондиціонуванням і прозорим дахом. Ми відкриємо оновлену Алею художників, оновимо Пейзажну алею. І більшість цих проектів мають бути реалізовані до Дня Києва», – підкреслив Віталій Кличко.

Також мер зазначив, що столиця готується до великого свята футболу – фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться у Києві наприкінці травня.

«Будемо ще більше оновлювати туристичну інфраструктуру. Відкриємо 10 оновлених парків. Київ цього року ще більше зміниться в позитивний бік», – наголосив Віталій Кличко.