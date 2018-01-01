Кличко впевнений, що Starbucks рано чи пізно прийде на український ринок

Наразі йдеться про франшизу Starbucks, - повідомив мер Києва

Starbucks однозначно прийде до Києва – це лише питання часу. А я роблю все для того, щоби ця світова компанія зайшла в Україну якомога швидше. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne. [READ_MORE] «Дуже багато спекуляцій на цю тему. Я говорив про зацікавленість і наміри Starbucks. Йдеться про франшизу, яка



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Наразі йдеться про франшизу Starbucks, - повідомив мер Києва

Starbucks однозначно прийде до Києва – це лише питання часу. А я роблю все для того, щоби ця світова компанія зайшла в Україну якомога швидше. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

«Дуже багато спекуляцій на цю тему. Я говорив про зацікавленість і наміри Starbucks. Йдеться про франшизу, яка може бути. І така можливість зараз розглядається», - зазначив Віталій Кличко.

Він відзначив, що в Україні, і Києві зокрема, працюють представництва багатьох світових компаній. І він як мер робить все, щоби залучати до української столиці ще більше іноземних компаній.

«У мене була зустріч з представником компанії Iкеа, яка вже багато років має наміри входити на український ринок, і ми сподіваємося, що в 2018 році ця компанія відкриє представництво у Києві. І я дуже радий цьому», - зазначив Віталій Кличко.

«Starbucks однозначно прийде в Україну, в Київ, - у мене сумнівів немає. Це лише питання часу. А ми повинні зробити все, щоби ця компанія зайшла якомога швидше. І я докладаю зусиль для цього», - наголосив Віталій Кличко.

Він відзначив, що у Давосі на Всесвітньому економічному форумі завжди зустрічається з представниками різних світових компаній і деякі з них згодом починають успішно працювати у Києві.

«Три роки тому у Давосі я, наприклад, зустрічався з представниками німецької SAP і через півроку ми розпочали у Києві реалізацію проекту Kyiv Smart City і запровадили «Відкритий бюджет». Я дуже радий, що минулого року після зустрічі і переговорів з представниками компанії Uber у Давосі, я став першим пасажиром Uber у Києві і в Україні взагалі. Я запевняв представників цієї компанії, що ми як міська влада зробимо все, щоби бізнес працював і працював ефективно. Цього року в Давосі я зустрічався з представниками різних компаній і впевнений, вже найближчим часом будуть результати цих зустрічей» - наголосив Кличко.