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    Економіка та фінанси

    В Україні спростили реєстрацію ФОП для іноземців

    Раніше іноземці не мали можливості відкрити ФОП в Україні без отримання посвідки на проживання
    Громадянам інших країн в Україні спростили реєстрацію фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляють в Офісі ефективного регулювання. Відтепер для реєстрації ФОП іноземцям не потрібна посвідка на проживання, а адреса місця перебування може бути підтверджена іншими документами — наприклад, договором оренди нерухомості, що
    • Сьогодні, 19:03
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    Раніше іноземці не мали можливості відкрити ФОП в Україні без отримання посвідки на проживання

    Громадянам інших країн в Україні спростили реєстрацію фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляють в Офісі ефективного регулювання.

    Відтепер для реєстрації ФОП іноземцям не потрібна посвідка на проживання, а адреса місця перебування може бути підтверджена іншими документами — наприклад, договором оренди нерухомості, що знаходиться в Україні.

    «Це суттєво спрощує співпрацю українських компаній з іноземними громадянами як із фізособами-підприємцями», — йдеться у повідомленні.

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    Зазначимо, раніше іноземці не могли зареєструватися в Україні в якості ФОП без отримання посвідки на проживання.

    Зміни було ініційовано міністерством юстицій спільно з експертами Офісу ефективного регулювання (BRDO) та членами фінансово-правового комітету Асоціації ІТ-України.

     Раніше повідомлялося, що українець створив мобільний калькулятор, який рахує податки для всіх груп ФОП.

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