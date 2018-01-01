В Україні спростили реєстрацію ФОП для іноземців

Раніше іноземці не мали можливості відкрити ФОП в Україні без отримання посвідки на проживання

Громадянам інших країн в Україні спростили реєстрацію фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляють в Офісі ефективного регулювання. Відтепер для реєстрації ФОП іноземцям не потрібна посвідка на проживання, а адреса місця перебування може бути підтверджена іншими документами — наприклад, договором оренди нерухомості, що



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Раніше іноземці не мали можливості відкрити ФОП в Україні без отримання посвідки на проживання

Громадянам інших країн в Україні спростили реєстрацію фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляють в Офісі ефективного регулювання.

Відтепер для реєстрації ФОП іноземцям не потрібна посвідка на проживання, а адреса місця перебування може бути підтверджена іншими документами — наприклад, договором оренди нерухомості, що знаходиться в Україні.

«Це суттєво спрощує співпрацю українських компаній з іноземними громадянами як із фізособами-підприємцями», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше іноземці не могли зареєструватися в Україні в якості ФОП без отримання посвідки на проживання.

Зміни було ініційовано міністерством юстицій спільно з експертами Офісу ефективного регулювання (BRDO) та членами фінансово-правового комітету Асоціації ІТ-України.

Раніше повідомлялося, що українець створив мобільний калькулятор, який рахує податки для всіх груп ФОП.