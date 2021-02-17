Поліція в посиленому режимі чергує в центрі Києва

Поліцейські проводять превентивні заходи, аби не допустити порушень під час масових акцій у Києві

Правоохоронці попередили, що проводитимуть вибіркові перевірки речей і документів у громадян

Працівники столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів у центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До органів місцевої влади уже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів у центральній частині Києва. А відтак поліцейські посилили заходи безпеки у місцях їх проведення.

«Для забезпечення порядку на всіх локаціях проведення заходів патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців. До забезпечення правопорядку ми залучили представників усіх структурних підрозділів, в тому числі кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу. Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян. Усі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, одразу вилучатимуться, а їх власникам надаватиметься правова оцінка. З огляду на це, прошу громадян із розумінням ставитися до дій правоохоронців, адже такі превентивні заходи спрямовані виключно для забезпечення публічної безпеки і правопорядку та щоби усі заплановані заходи пройшли спокійно», – наголосив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Водночас поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Поліція також інформує, що у зв’язку із проведенням заходів окремими центральними вулицями може бути обмежений дорожній рух. Водіям радять завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації.

Як відомо до Дня Героїв Небесної сотні, що відзначається 20 лютого, у Києві запланована низка заходів.

Сьогодні під Кабінетом міністрів на Грушевського у Києві проходила акція протесту ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України, які вимагають від уряду збільшити їм заробітки.