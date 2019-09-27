Кличко пообіцяв, що Шулявський шляхопровід відкриють до кінця року



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Новий прогін Шулявського шляхопроводу Фото: Павло Авдокушин

Кличко запевнив, що будівництво фактично нового шляхопроводу триває, незважаючи на паузу, яка була

Рух Шулявським шляхопроводом планують відкрити наприкінці цього року.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Newsone».

Він також зазначив, що нарешті буде вирішене питання знесення 5-го цеху заводу «Більшовик», де мають зробити один зі з’їздів з нового моста.

«Ми два роки вели переговори з Фондом держмайна щодо цього приміщення. Нам називали купу причин, які гальмували розв’язання ситуацію. Втім, нещодавно парламент ухвалив новий закон про приватизацію. І це дає нам можливість напряму домовлятися з заводом і ми це робимо. Так що додатковий з’їзд з Шулявського шляхопроводу буде! Але, спочатку ми відкриємо рух мостом», - підкреслив Кличко.

Мер столиці також наголосив, що будівництво фактично нового шляхопроводу триває, незважаючи на невелику паузу, що була. Там продовжать встановлювати металеві конструкції - основу нового мосту.

Кличко зазначив, що проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв’язки у формі неповного листка конюшини — моста з трьома з’їздами.

Нагадаємо, що 27 липня було повністю обмежено наскрізний рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це пов’язано з перевезенням та монтажем металоконструкцій нового шляхопроводу.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

29 липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

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