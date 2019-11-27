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    Браво і прощавай! Театральний Київ провів Давида Бабаєва в останню путь (фоторепортаж)

    • Станіслав Груздєв
    • Розсилка
    27 листопада 2019 року.&nbsp; Прощання з Народним артистом України Давидом Бабаєвим - Браво і прощавай! Театральний Київ провів Давида Бабаєва в останню путь (фоторепортаж)
    27 листопада 2019 року.  Прощання з Народним артистом України Давидом Бабаєвим

    Найвідоміший виконавець ролі Наполеона в українському театрі пішов з життя на 77 році

    Сьогодні, 27 листопада 2019 року, у Національному театрі російської драми імені Лесі України пройшла церемонія прощання із Народним артистом України Давидом Бабаєвим.

    Провести легендарного актора в останню путь прийшли його рідні, колеги, поціновувачі таланту артиста. Також на церемонію прощання прибули голова Верховної Ради Дмитро Разумков, мати якого Наталія Кудря працює в цьому театрі та була партнеркою Бабаєва у кількох виставах. З відомих політиків на церемоні також засвітився народний депутат Григорій Суркіс.

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    Народний артист України Сергій Озіряний (по центру)
    Браво і прощавай! Театральний Київ провів Давида Бабаєва в останню путь (фоторепортаж)
    Керівництво театру Лесі Українки: Михайло Резнікович та Кирило Кашліков
    Народна артистка Наталія Кудря - партнерка Бабаєва у виставах "Останнє кохання", "Сімейна вечеря"
    Народний артист України Олександр Гетманський
    Артистка Анастасія Дерюгіна
    27 листопада 2019 року. Прощання з Народним артистом України Давидом Бабаєвим
    Народний депутат Григорій Суркіс
    Заслужений артист України Юрій Рудченко
    Народна артистка України та Росії Лариса Кадочнікова. Давид Бабаєв поставив виставу "Актрисі завжди 18" до її ювілею
    Народний артист України Олег Комаров (зліва) з колегами
    Заслужений артист України Віктор Кошель
    Народний артист України Станіслав Москвін
    27 листопада 2019 року. Прощання з Народним артистом України Давидом Бабаєвим
    27 листопада 2019 року. Прощання з Народним артистом України Давидом Бабаєвим
    Заслужений артист України Сергій Бережко
    27 листопада 2019 року. Головний режисер на генеральний директор столичного Театру російської драми Михайло Резнікович на прощанні з Народним артистом України Давидом Бабаєвим
    Політолог Михайло Погребинський
    27 листопада 2019 року. Прощання з Народним артистом України Давидом Бабаєвим
    Народний артист України Юрій Гребельник
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з мамою - Народною артисткою Наталією Кудрею
    Дмитро Разумков на прощанні з Народним артистом України Давидом Бабаєвим
    Родина артиста
    27 листопада 2019 року. Столиця провела актора Давида Бабаєва

    За традицією, актора в останню путь проводжають аплодисментами.

    Давида Бабаєва в останню путь проводжали оплесками
    Давида Бабаєва в останню путь проводжали оплесками

    Під час прощання стався дивний інцидент - у приміщенні на 15 хвилин погасло світло.

    Спочиватиме Давид Бабаєв на Байковому кладовищі.

    Нагадаємо, Народний артист України Давид Бабаєв помер на 77 році у ніч на 24 листопада.

    Актор 47 років пропрацював у Національному театрі російської драми ім. Лесі України у столиці. У його творчому доробку понад 50 вистав, серед яких легендарні «Школа скандалу», «Пані міністерша», «Наполеон та корсиканка», «Останнє кохання», «Уявно хворий»…
    Бабаєв Давид Вольфович, народний артист України. Закінчив Київське училище естрадно-циркового мистецтва у 1969 р.
    Нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня (2011 р.)
    Працював у театрі ім. Лесі Українки з 23 грудня 1972 р.
    Давид Вольфович народився у м. Махачкала. У 1947 році його родина повернулася з евакуації до Києва.
    У 1962 р. він потрапив до мистецької студії при Жовтневому палаці. У 1969 р. закінчив Республіканську студію естрадно-циркового мистецтва.
    З 1969 по 1972 рр. був артистом та художнім керівником естрадного колективу Архангельської філармонії (Росія).
    У Київському національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки Давид Вольфович зіграв понад 70 ролей. Завдяки багатолітній та плідній творчій діяльності, починаючи з ролей без слів та численних епізодів, актор зумів стати справжнім майстром сцени.
    Також на рахунку Давида Бабаєва понад 40 ролей у кіно.
    Давид Вольфович обіймав посаду завідувача кафедри розмовного жанру Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.
    Григорій Суркіс Київ театр актор Дмитро Разумков
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