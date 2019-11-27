Браво і прощавай! Театральний Київ провів Давида Бабаєва в останню путь (фоторепортаж)

27 листопада 2019 року. Прощання з Народним артистом України Давидом Бабаєвим

Найвідоміший виконавець ролі Наполеона в українському театрі пішов з життя на 77 році

Сьогодні, 27 листопада 2019 року, у Національному театрі російської драми імені Лесі України пройшла церемонія прощання із Народним артистом України Давидом Бабаєвим.

Провести легендарного актора в останню путь прийшли його рідні, колеги, поціновувачі таланту артиста. Також на церемонію прощання прибули голова Верховної Ради Дмитро Разумков, мати якого Наталія Кудря працює в цьому театрі та була партнеркою Бабаєва у кількох виставах. З відомих політиків на церемоні також засвітився народний депутат Григорій Суркіс.

За традицією, актора в останню путь проводжають аплодисментами.

Давида Бабаєва в останню путь проводжали оплесками

Під час прощання стався дивний інцидент - у приміщенні на 15 хвилин погасло світло.

Спочиватиме Давид Бабаєв на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Народний артист України Давид Бабаєв помер на 77 році у ніч на 24 листопада.

Актор 47 років пропрацював у Національному театрі російської драми ім. Лесі України у столиці. У його творчому доробку понад 50 вистав, серед яких легендарні «Школа скандалу», «Пані міністерша», «Наполеон та корсиканка», «Останнє кохання», «Уявно хворий»…

Бабаєв Давид Вольфович, народний артист України. Закінчив Київське училище естрадно-циркового мистецтва у 1969 р.

Нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня (2011 р.)

Працював у театрі ім. Лесі Українки з 23 грудня 1972 р.

Давид Вольфович народився у м. Махачкала. У 1947 році його родина повернулася з евакуації до Києва.

У 1962 р. він потрапив до мистецької студії при Жовтневому палаці. У 1969 р. закінчив Республіканську студію естрадно-циркового мистецтва.

З 1969 по 1972 рр. був артистом та художнім керівником естрадного колективу Архангельської філармонії (Росія).

У Київському національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки Давид Вольфович зіграв понад 70 ролей. Завдяки багатолітній та плідній творчій діяльності, починаючи з ролей без слів та численних епізодів, актор зумів стати справжнім майстром сцени.

Також на рахунку Давида Бабаєва понад 40 ролей у кіно.

Давид Вольфович обіймав посаду завідувача кафедри розмовного жанру Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.