Браво і прощавай! Театральний Київ провів Давида Бабаєва в останню путь (фоторепортаж)

27 листопада 2019 року. Прощання з Народним артистом України Давидом Бабаєвим
Сьогодні, 27 листопада 2019 року, у Національному театрі російської драми імені Лесі України пройшла церемонія прощання із Народним артистом України Давидом Бабаєвим.
Провести легендарного актора в останню путь прийшли його рідні, колеги, поціновувачі таланту артиста. Також на церемонію прощання прибули голова Верховної Ради Дмитро Разумков, мати якого Наталія Кудря працює в цьому театрі та була партнеркою Бабаєва у кількох виставах. З відомих політиків на церемоні також засвітився народний депутат Григорій Суркіс.
За традицією, актора в останню путь проводжають аплодисментами.
Давида Бабаєва в останню путь проводжали оплесками
Під час прощання стався дивний інцидент - у приміщенні на 15 хвилин погасло світло.
Спочиватиме Давид Бабаєв на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, Народний артист України Давид Бабаєв помер на 77 році у ніч на 24 листопада.
Актор 47 років пропрацював у Національному театрі російської драми ім. Лесі України у столиці. У його творчому доробку понад 50 вистав, серед яких легендарні «Школа скандалу», «Пані міністерша», «Наполеон та корсиканка», «Останнє кохання», «Уявно хворий»…
Бабаєв Давид Вольфович, народний артист України. Закінчив Київське училище естрадно-циркового мистецтва у 1969 р.
Нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня (2011 р.)
Працював у театрі ім. Лесі Українки з 23 грудня 1972 р.
Давид Вольфович народився у м. Махачкала. У 1947 році його родина повернулася з евакуації до Києва.
У 1962 р. він потрапив до мистецької студії при Жовтневому палаці. У 1969 р. закінчив Республіканську студію естрадно-циркового мистецтва.
З 1969 по 1972 рр. був артистом та художнім керівником естрадного колективу Архангельської філармонії (Росія).
У Київському національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки Давид Вольфович зіграв понад 70 ролей. Завдяки багатолітній та плідній творчій діяльності, починаючи з ролей без слів та численних епізодів, актор зумів стати справжнім майстром сцени.
Також на рахунку Давида Бабаєва понад 40 ролей у кіно.
Давид Вольфович обіймав посаду завідувача кафедри розмовного жанру Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.