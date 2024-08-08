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КМДА організовує безкоштовні тури для військових та їхніх родин до Львова, Ужгорода та Чернівців

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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КМДА організовує безкоштовні тури для військових та їхніх родин до Львова, Ужгорода та Чернівців
фото з відкритих джерел

Поїздки відбуватимуться протягом вересня і жовтня 2024 року

За ініціативою Київської міської державної адміністрації, для киян-військовослужбовців, їхніх родин та родин загиблих захисників організовують безкоштовні одноденні тури до Львова, Ужгорода та Чернівців. Про це повідомляє  заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

 

 

У вартість туру входить:

  • Проїзд потягом з Києва до обраного міста і назад.
  • Триразове харчування.
  • Поїздки відбуватимуться протягом вересня та жовтня 2024 року. Точні дати турів організатори повідомлять зареєстрованим учасникам.

Подати заявку можна, заповнивши форму за посиланням.

Поїздка рекомендована для дітей від 6 років. Програма передбачає насичений екскурсійний день та тривалу дорогу. 

Нагадаємо, що команда «Київ цифровий» також оновила розділ «Афіша». У застосунку з’явився розділ «Святкові події», у якому зібрали найцікавіші новорічні та різдвяні локації та виступи.

Теги: Марина Хонда харчування

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