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Економіка від Орбана не працює? В Угорщині різко підскочили ціни на продукти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Економіка від Орбана не працює? В Угорщині різко підскочили ціни на продукти
Вартість продуктів в Угорщині збільшилась
фото із відкритих джерел

Цукор за один місяць подорожчав в Угорщині у середньому на 28,5%

Минулого року уряд Орбана пообіцяв угорцям «заморозити» ціни на основні продукти харчування. Однак таке щастя не могло тривати вічно – наприкінці липня в угорських супермаркетах востаннє був задіяний фіксований урядом «ціновий ліміт». Про це пише HVG.

«Як би не процвітала пропаганда успіху і заяви уряду про те, що він зупинив інфляцію, інфляція навряд чи усвідомлює це: порівняно з цьогорічним мінімумом у 3,6%, останні дані за травень показали річне зростання на 4%», – пояснюють журналісти 

«Обмеження росту цін фактично тільки закінчилося, але наслідки цього добре видно в наших магазинах: ми спостерігаємо зростання цін на всі товари, крім сезонної картоплі», – зазначає видання HVG.

І це подекуди дуже суттєво: цукор порівняно з попереднім місяцем подорожчав у середньому на 28,5%, а борошно тонкого помелу подорожчало на понад 24%. Продуктовий кошик, який раніше складався з продуктів з фіксованими цінами, також коштує на 14% дорожче, ніж наприкінці червня.

Видання розповіло, що вирішили розрахувати ціни на інгредієнти для сімейного обіду на чотирьох осіб у шести найбільших мережах харчування (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, SPAR, Tesco). Auchan мав найнижчу вартість кошика серед мережевих магазинів, за ним йшов Penny і потім Lidl.

«У результаті виявилось, що загальна вартість кошика підскочила з 7 269 форинтів (818 грн) наприкінці червня до 7 660 форинтів (862 грн) – таке велике підвищення ціни мало б викликати занепокоєння навіть за підсумками року», – пише HVG. Йшлося про розрахунок вартості обіду, що складається з овочевого супу, тушкованої свинини, смаженої курячої грудки та яблучного пирога.

Водночас така статистика – це не фінал. «Ціни на продовольство в магазинах цього року можуть зрости ще на 3-4%», – підрахував провідний аграрний експерт Erste Agrár Központ Золтан Форіан.  Величезна харчова інфляція за останні два роки призвела до того, що люди не можуть витрачати більше грошей на харчування.

Продукти з вищою доданою вартістю дедалі частіше «випадають» із кошика середньостатистичного угорця один за одним. Люди купують дешевші товари під власними марками супермаркетів, бо так трохи дешевше. Багато людей також намагаються заощадити за допомогою програм лояльності клієнтів.

До слова, у Туреччині теж рекордно зростають ціни, зокрема і на продукти харчування. Глава Стамбульського агентства планування (IPA) Бугра Гекче порівняв ціни на продукти в Лондоні та Стамбулі. За його оцінкою, вартість 20 основних продуктів у Лондоні становить 2 972 турецькі ліри ($90), а Стамбулі – 3 297 лір ($100).

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Теги: інфляція продукти Угорщина статистика харчування підвищення цін травень

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