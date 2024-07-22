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В Україні подорожчали копчена ковбаса та твердий сир

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні подорожчали копчена ковбаса та твердий сир
На початку літа ціни на ковбасу та твердий сир в супермаркетах значно підскочили
фото: inkorr.com

Також варто звернути увагу, що вартість продуктів може різнитися на полицях різних супермаркетів

Портал «Хвиля,» з посиланням на дані моніторингу «Мінфін», повідомляє про цікаві зміни у цінах на деякі популярні харчові продукти у липні 2024 року порівняно з червнем.

Копчена ковбаса дорожчає

Середня ціна копченої ковбаси Алан Брауншвейзька сирокопчена зросла на 5,2%, з 818,32 грн/кг до 860,90 грн/кг. Це може свідчити про зростання попиту на преміальні м'ясні вироби.

Варена ковбаса стабільна

Ціни на варену ковбасу Алан докторська майже не змінилися, знизившись лише на 3,5% - з 358,79 грн/кг до 346,31 грн/кг. Можливо, це пов'язано із сезонними факторами чи змінами у виробництві.

Твердий сир дорожчає

Сир твердий Звени Гора голландський 45% подорожчав на 6,2%, з 442,04 грн/кг до 414,45 грн/кг, що може відображати загальну тенденцію зростання цін на молочні продукти.

Загалом, ціни на продукти харчування демонструють неоднорідну динаміку, що може бути пов'язано з різними факторами, включаючи сезонність, зміни у виробництві та попиті.

Раніше повідомлялося, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг.

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Теги: Мінфін продукти харчування Алан Браун

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