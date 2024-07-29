Мережа McDonald's заявила про падіння продажів у всьому світі

Найбільше впали продажі McDonald's у Франції, на Близькому Сході та в Китаї

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 29 липня заявила про падіння продажів у всьому світі. Це перше падіння за 13 кварталів. Про це пише Reuters.

«Постійна інфляція змусила споживачів з низькими доходами переходити на більш доступні варіанти харчування вдома», – зазначає агентство.

Так, продажі McDonald's за межами США скоротилися на 1,1% у другому кварталі. Найбільше впали продажі McDonald's у Франції, на Близькому Сході та в Китаї.

У червні McDonald's запустив угоду про харчування в розмірі $5 у більшості своїх закладів у США. Цю пропозицію було продовжено до серпня, щоб повернути клієнтів, які скоротили часті поїздки в ресторани.

«Найбільший удар для McDonald's полягає в тому, що споживачі з низьким рівнем доходу справді скоротили відвідування, і це з лишком компенсує типове падіння торгівлі, яке зазвичай спостерігається в McD у важкі економічні часи», – сказав аналітик Edward Jones Браян Ярбро.

З початком повномасштабного вторгнення РФ McDonald’s закрив усі свої ресторани в Україні. Але вже у жовтні 2022 року McDonald's відновив роботу в Україні. Перші три заклади відкрили 20 вересня в Києві. Спочатку заклади працювали тільки на доставлення, для відвідувачів зали відкрилися лише у жовтні.