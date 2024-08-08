Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Слідкуйте за кишенями у Туреччині»: Британія звернулася до туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Слідкуйте за кишенями у Туреччині»: Британія звернулася до туристів
Марндрівка до Туреччини може закінчитись поліцією
фото із відкритих джерел

Британці отримали настанови, чого слід остерігати мандруючи Туреччиною 

Попередження для туристів, які відвідують «основні туристичні райони» Туреччини, особливо Стамбул, випустило Міністерство закордонних справ Великої Британії, закликавши туристів бути максимально пильними. Це звернення стосується не лише британців, а всіх мандрівників.

За даними Birmingham Mail, ця засторога була випущена через збільшення кількості вуличних пограбувань та кишенькових крадіжок, спрямованих проти туристів. Згідно з документом, мандрівникам рекомендовано «пам'ятати про свої особисті речі» та забезпечувати їхню безпеку.

«Вуличні пограбування та кишенькові крадіжки поширені в основних туристичних районах Стамбула. Бережіть свої особисті речі та переконайтеся, що вони завжди у безпеці», – йшлося в офіційному зверненні.

Крім того, туристів попередили про завищені ціни на продукти харчування та напої, а також ризик сексуальних домагань.

Відпочивальникам порадили самостійно купувати напої в
барах та нічних клубах і завжди тримати їх у полі зору: «Остерігайтеся незнайомців, які пропонують обміняти гроші, відвезти вас до ресторану чи нічного клубу, або пропонують
їжу та напої, бо в них може бути щось підсипано».

Особлива увага була приділена проблемі сексуального насильства. Так, у 2023 році британське консульство в Туреччині отримало 42 повідомлення про сексуальні домагання, включаючи випадки зґвалтування. Причому більшість інцидентів сталася під час літніх
канікул у прибережних туристичних районах.

В основному жертвами ставали люди, з якими зловмисники стикалися раніше того ж дня, включаючи співробітників готелів та спа-салонів. Міністерство закордонних справ також відзначило тривожну тенденцію нападів на дітей у громадських туалетах та
закликало батьків зберігати пильність.

Туристам, які користуються громадським транспортом у Туреччині, радять переважно користуватися лише зареєстрованими таксі та запам'ятовувати реєстраційний номер машини перед поїздкою. «Брати таксі у незнайомців може бути небезпечно», –  попередили у повідомленні.

До слова, представники турецької індустрії туризму знову пропонують переглянути популярний серед іноземців формат «все включено» (all inclusive) у готелях. Про це пише газета Hurriyet. На їхню думку, слід змінити варіанти вибору окремих послуг, наприклад, відмовитись від надання алкоголю за такою схемою.

Читайте також: Продукти у Стамбулі стали дорожчими, ніж у Лондоні: промовиста статистика
Теги: Туреччина відпустка зґвалтування таксі Велика Британія харчування Стамбул гроші пограбування відпочинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

«Слідкуйте за кишенями у Туреччині»: Британія звернулася до туристів
«Слідкуйте за кишенями у Туреччині»: Британія звернулася до туристів
Путін нервує недаремно? Як російські пропагандисти реагують на події в Курській області
Путін нервує недаремно? Як російські пропагандисти реагують на події в Курській області
Ураження субмарини «Ростов-на-Дону»: ЗСУ повідомили, чи зможе Росія відновити ракетоносій
Ураження субмарини «Ростов-на-Дону»: ЗСУ повідомили, чи зможе Росія відновити ракетоносій
Бойові дії охоплюють близько 350 кв. км: що відбувається на Курщині (оновлено)
Бойові дії охоплюють близько 350 кв. км: що відбувається на Курщині (оновлено)
Іран тимчасово закриває повітряний простір для єгипетських літаків
Іран тимчасово закриває повітряний простір для єгипетських літаків
На військовій базі у США розбився гелікоптер: льотчик-інструктор загинув
На військовій базі у США розбився гелікоптер: льотчик-інструктор загинув

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
31K
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
24K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
20K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
19K
Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика

Новини

Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Сьогодні, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua