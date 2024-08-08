«Слідкуйте за кишенями у Туреччині»: Британія звернулася до туристів

Британці отримали настанови, чого слід остерігати мандруючи Туреччиною

Попередження для туристів, які відвідують «основні туристичні райони» Туреччини, особливо Стамбул, випустило Міністерство закордонних справ Великої Британії, закликавши туристів бути максимально пильними. Це звернення стосується не лише британців, а всіх мандрівників.

За даними Birmingham Mail, ця засторога була випущена через збільшення кількості вуличних пограбувань та кишенькових крадіжок, спрямованих проти туристів. Згідно з документом, мандрівникам рекомендовано «пам'ятати про свої особисті речі» та забезпечувати їхню безпеку.

«Вуличні пограбування та кишенькові крадіжки поширені в основних туристичних районах Стамбула. Бережіть свої особисті речі та переконайтеся, що вони завжди у безпеці», – йшлося в офіційному зверненні.

Крім того, туристів попередили про завищені ціни на продукти харчування та напої, а також ризик сексуальних домагань.

Відпочивальникам порадили самостійно купувати напої в

барах та нічних клубах і завжди тримати їх у полі зору: «Остерігайтеся незнайомців, які пропонують обміняти гроші, відвезти вас до ресторану чи нічного клубу, або пропонують

їжу та напої, бо в них може бути щось підсипано».

Особлива увага була приділена проблемі сексуального насильства. Так, у 2023 році британське консульство в Туреччині отримало 42 повідомлення про сексуальні домагання, включаючи випадки зґвалтування. Причому більшість інцидентів сталася під час літніх

канікул у прибережних туристичних районах.

В основному жертвами ставали люди, з якими зловмисники стикалися раніше того ж дня, включаючи співробітників готелів та спа-салонів. Міністерство закордонних справ також відзначило тривожну тенденцію нападів на дітей у громадських туалетах та

закликало батьків зберігати пильність.

Туристам, які користуються громадським транспортом у Туреччині, радять переважно користуватися лише зареєстрованими таксі та запам'ятовувати реєстраційний номер машини перед поїздкою. «Брати таксі у незнайомців може бути небезпечно», – попередили у повідомленні.

До слова, представники турецької індустрії туризму знову пропонують переглянути популярний серед іноземців формат «все включено» (all inclusive) у готелях. Про це пише газета Hurriyet. На їхню думку, слід змінити варіанти вибору окремих послуг, наприклад, відмовитись від надання алкоголю за такою схемою.