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В Україні зросли ціни на хліб, борошно та макарони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні зросли ціни на хліб, борошно та макарони
фото з відкритих джерел

Найбільше зростання цін спостерігається на борошно

Хліб, борошно та макарони – основні продукти харчування для багатьох українців, зазнали подорожчання за останній місяць. За даними моніторингу від порталу Мінфін, ціни на пшеничний хліб зросли в середньому на 24 копійки за 650-грамову нарізку та на 26 копійок за 600-грамову нарізку «Цар Хліб».

Макарони також подорожчали, але незначно. Середня вартість кілограма макаронів «пір'я» збільшилася на 56 копійок.

Найбільше зростання цін спостерігається на борошно. Кілограм пшеничного борошна «Хуторок» подорожчав на 1,71 гривні, а двокілограмова упаковка – на 5,59 гривні.

Таким чином, ціни на основні продукти харчування продовжують зростати, що може негативно позначитися на купівельній спроможності українців.

Нагадаємо, що тростинний цукор (цукор-сирець) подешевшав до мінімуму за майже два роки через розпродаж на світових ринках. Зокрема, вартість контрактів впала на 2,5%, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.

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Теги: Мінфін продукти харчування макарони Місяць

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