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Сезон кавунів: коли починати? Науковиця дала пораду споживачам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Сезон кавунів: коли починати? Науковиця дала пораду споживачам
Лише у липні з’являються кавуни, вирощені згідно з усіма нормативами внесення добрив
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Оксана Сергієнко: Хочете їсти безпечні кавуни, –  дочекайтеся кінця липня – початку серпня

«Усі кавуни, що продаються раніше середини липня, – зло», – безапеляційно заявляє в розмові з «Главкомом» Андрій Селецький, голова Нововоронцовської селищної військової адміністрації, що на Херсонщині. До великої війни він сам вирощував кавуни, і майже всі малі аграрні підприємства його громади і тоді, і нині спеціалізуються на баштанництві.

«Якщо дуже хочеться кавуна у травні чи червні – краще віднесіть його перед вживанням на експертизу», – радить Селецький, натякаючи на те, що в ранньому врожаї смугастих обов’язково є безліч «хімії».

Підтверджує це докторка сільськогосподарських наук, заступниця директора Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Оксана Сергієнко. «Не дуже чесні виробники для якнайшвидшого отримання прибутку і прискорення росту використовують велику кількість добрив, хімічних речовин, фунгіцидів, отрутохімікатів, – каже науковиця. – Якщо хочете їсти безпечні кавуни, краще дочекайтеся кінця липня – початку серпня. Тоді починають з’являтися вирощені згідно з усіма нормативами внесення добрив плоди».

За словами Сергієнко, кавуни української селекції лиш з липня потрапляють у роздрібну торгівлю. Спершу до споживача надходять ті, що вирощуються розсадою, а за ними, наприкінці місяця, – ті, що посіяні відразу у відкритий ґрунт. Науковиця запевняє, що за дотримання правильної процедури вирощування ранні липневі кавуни нічим не відрізняються від висіяних на баштані.

А всі оті кавуни, які ми бачили в супермаркетах раніше, ще у травні, – це переважно продукт закордонний, упевнені експерти. Якщо на етикетці стояла позначка «український виробник», то це тепличний продукт, який не можна виростити без стимуляторів росту, запевняє Селецький.

Загалом кавун – рослина, яка дуже абсорбує хімічні речовини. Тому порада перевіряти смугасту ягоду на пестициди геть не зайва. А особливо – надранню.

Кавуни, які продаються у супермаркетах, в ідеалі, повинні би бути більш безпечними, оскільки великі торгові мережі мають дбати про відповідну якість продукції. Михайло Парасківа, агроном компанії «Дунайський аграрій», яка працює на Одещині, розповідає «Главкому», що перш ніж віддавати кавуни на реалізацію у супермаркети, компанія тестує продукцію в лабораторії, а також маркує кожен кавун спеціальною наліпкою – на кшталт знаку якості.

Проте ніхто не може гарантувати належний контроль нітратів у масових партіях кавунів, що надходять на ринки. На стихійних, ясна річ, контролю немає зовсім.

Нагадаємо, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг, що на 40% нижче, ніж тиждень тому. 

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Теги: здоров'я харчування їжа продукти ягода

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