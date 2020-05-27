Київські ТРЦ готуються до відкриття: як вони працюватимуть



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Рішення щодо відкриття торгово-розважальних центрів буде прийматися в цей четвер

У Києві торгово-розважальні центри готуються до відкриття. Там проводять дезінфекцію приміщень і зон, де збирається багато відвідувачів. На підлозі, еескалаторах і на стінах клеять інформацію про дотримання дистанції в 1,5 метра і встановлюють дезінфектори для рук. У великих ТРЦ кажуть, що вже готові до відкриття.

«Остаточне рішення щодо торговельно-розважальних центрів буде прийматися в цей четвер. День відновлення роботи ТРЦ безпосередньо залежить від загального рівня захворюваності в Києві. Якщо кількість захворювань і важких випадків буде зменшуватися, то великі торгово-розважальні центри зможемо відкрити вже з 1 червня. Звичайно, з умовою введення певних обмежень для відвідувачів і персоналу ТРЦ», – пояснив «Сьогодні» Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

За його словами, насамперед, це ранковий контроль за персоналом: вимір температури і фіксація перед початком робочого дня. Друге – це недопуск до будівлі ТРЦ людей із температурою і явними симптомами простудних захворювань. На всіх входах в ТРЦ повинні чергувати люди, які будуть вимірювати температуру у відвідувачів. У торгово-розважальних центрах, кожні три години має проводитися масштабна дезінфекція приміщень, а також встановлено урни для використаних масок.

Готовність до відкриття ТРЦ підтвердили і в Київській міській державній адміністрації. Там кажуть, що рішення буде прийнято з дня на день.

«Більшість із ТРЦ столиці готові до відкриття в рамках існуючих протиепідемічних обмежень», – сказали у КМДА.

Із 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення обмежувальних заходів.

Раніше Кличко заявляв, що великі торговельні центри в столиці треба відкривати після відновлення роботи метрополітену.

25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.