У Кличка натякають, що Офіс президента хоче зірвати будівництво мостів і метро

Будівництво Подільсько-Воскресенський мосту є пріоритетним проєктом для мера Києва

Соратник Кличка Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю «Главкому» розповів, що за травень в КМДА було більше обшуків, ніж за весь минулий рік. Така поведінка з боку Банкової може свідчити про ймовірне бажання зупинити будівництво важливих об’єктів.

«Давайте відверто: коли одночасно відбувається 50–60 обшуків в ключовому місті держави, це неможливо зробити без централізованої політичної команди. Інакше вони б проходили щомісячно, але більш рівномірно», – підкреслив колишній нардеп.

Він наголосив на тому, що мер раніше постійно співпрацював з правоохоронними органами щодо протидії корупції, але коли вони всі одночасно нападають на місто, то виникають питання. «Може, вони в такий спосіб хочуть зупинити побудову Подільсько-Воскресенського моста, метро на Виноградар, нових садочків та шкіл, розв’язок і так далі? Бо такі системні напади призводять до того, що паралізується робота місцевого виконавчого органу влади», – акцентував увагу на проблемі Білоцерковець.

Соратник Кличка висловив припущення, що метою постійних атак може бути бажання зупинити будівництво цих об’єктів.

«Нагадаю, в лютому був дивний напад заступника голови ОП Кирила Тимошенка на місто щодо Дарницького та Подільсько-Воскресенського мостів. Притому, що по Дарницькому мосту ми обома руками за те, аби вони його, нарешті, добудували, бо місто нічого не може зробити. Цей міст знаходиться на балансі «Укрзалізниці». Починаючи з 2014 року, ми намагаємося забрати його на добудову, але замість цього отримали медійну атаку від Кирила, що нібито місто цей міст недобудувало, хоча просто не могло цього зробити. І нам пообіцяли в лютому, що його добудують цього року», – розповів колишній нардеп.

За словами Білоцерковця, згодом була пропозиція від ОП дати їм добудувати Подільсько-Воскресенський міст. «Але найсмішніше, що він вже практично добудований – там залишилось дуже мало до завершення робіт. Хоча ми вітаємо бажання центральної влади, нарешті, вкластися в інфраструктуру міста, бо з 2014 року жоден Кабмін не надавав необхідну велику субвенцію на будь-який масштабний проєкт в Києві. При цьому в інших містах – такі об’єкти за рахунок держави будувалися», – підкреслив він.

Соратник Кличка переконаний, якщо дохідна частина бюджету буде виконуватись, і всі ці масові перевірки та напади не зупинять дисципліну виконання робіт, найближчим часом Подільсько-Воскресенський міст буде добудовано. «Це пріоритетний проєкт для мера», – підсумував Дмитро Білоцерковець.

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко передав два нових автомобілі для столичних будинків сімейного типу. Він зазначив, що з 2016 року за кошти міського бюджету вже придбали 23 авто для таких родин. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.