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Комісія Київради підтримала повернення історичної назви лікарні №18: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Комісія Київради підтримала повернення історичної назви лікарні №18: деталі
Сьогодні заклад працює цілодобово, надаючи допомогу як цивільним, так і військовим
фото: КНП «Київська міська клінічна лікарня 18»/Facebook

Історія лікарні розпочалася у 1885 році, коли в Києві створили факультетські клініки Університету Святого Володимира

Комісія Київради з питань охорони здоров’я підтримала повернення Київській міській клінічній лікарні №18 її історичної назви – лікарня Святого Володимира. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Окрім цього, депутати погодили надання матеріальної допомоги киянам зі спинальною м’язовою атрофією (СМА) та оновили статут міського центру медичної статистики.

Повернення до витоків: 140 років історії

Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування КНП «Київська міська клінічна лікарня 18» на Київську міську клінічну лікарню Святого Володимира. Ініціативу запропонував трудовий колектив закладу задля відновлення його історичної назви.

Історія лікарні розпочалася у 1885 році, коли в Києві створили факультетські клініки Університету Святого Володимира (нині – Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Це була перша університетська лікарня міста, де поєднувалися медична освіта, наукові дослідження та клінічна практика.

Сьогодні заклад працює цілодобово, надаючи допомогу як цивільним, так і військовим. У структурі лікарні функціонують хірургія, реанімація, інсультний центр, підрозділи паліативної допомоги, онкології, гінекології, фізичної та реабілітаційної медицини.

Цифровізація та сервіси для пацієнтів

Засідання Комісії Київради з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики
Засідання Комісії Київради з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики
фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Комісія також підтримала оновлення статуту Київського міського інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Зокрема, окремим напрямом роботи центру визначено функціонування інформаційно-довідкової служби у сфері охорони здоров’я з телефонною лінією для надання інформаційних, консультаційних і координаційних послуг пацієнтам.

На базі центру вже запрацювали нові цифрові ресурси:

  • Телефонна лінія: (044) 451-0-451
  • Telegram-бот: «Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва»

За допомогою цих ресурсів мешканці столиці можуть отримати інформацію про комунальні медичні заклади, доступні послуги та записатися на прийом до обраного спеціаліста.

«Цифровізація медичної галузі – це передусім зручність і доступність послуг для пацієнтів. Ми розвиваємо сервіси, які допомагають киянам швидко знаходити потрібну інформацію та орієнтуватися в системі охорони здоров’я столиці... Наша мета – зробити взаємодію пацієнта з медичною системою максимально простою, зрозумілою та доступною», – зазначила директорка Департамент охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан.

Підтримка киян зі СМА

Окремо комісія погодила рішення про надання одноразової матеріальної допомоги повнолітнім киянам із рідкісним захворюванням – спінальною м’язовою атрофією (СМА). Кошти спрямують на часткову компенсацію вартості апаратів неінвазивної вентиляції легень, які пацієнти придбали самостійно.

Нагадаємо, мультидисциплінарна команда лікарів Київської міської клінічної  лікарні № 1 уперше в історії України успішно виконала одномоментну трансплантацію серця та печінки пацієнтові. Операція тривала близько 15 годин. ЇЇ провели 44-річному киянину з тяжкими захворюваннями серця і печінки. Ще у 2018 році його внесли до листа очікування на комбіновану трансплантацію в Мінську, однак необхідної допомоги він так і не отримав.

Теги: Київ Київрада лікарня

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