Міст Патона пішки: скільки часу потрібно, щоб перетнути Дніпро

Загальна довжина мосту Патона у Києві становить 1543 метри

В умовах екстрених відключень світла, зупинки метро та колапсу наземного громадського транспорту найнадійнішим способом перетнути Дніпро для киян стає піший перехід. Дорога з правого на лівий берег у середньому займає трохи більше ніж годину. Власним досвідом пішого перетину мосту Патона у столиці під час транспортного колапсу через часткове знеструмлення Києва увечері 8 жовтня поділився журналіст Ярема Городчук, інформує «Главком».

«Послухав пана мера і вирішив дістатися з правого берега Києва на лівий пішки. В умовах непрацюючого метро і колапсу наземного громадського транспорту, яким керівництво міста чомусь ніколи не їздить, такий варіант суттєво зекономив час. Свіже повітря, вечірній вид на Дніпро, а ще – десятки радянських зірок та серпів з молотами, які все ще «прикрашають» один зі столичних мостів (не на часі). Година з хвостиком – і вдома», – розповів Городчук у Facebook.

Зауважимо, що довжина мосту становить 1543 метри (трохи більше 1,5 км). Щоб пішки перейти сам міст Патона (від берега до берега), вам знадобиться близько 20-25 хвилин. При середній швидкості пішохода (~4–5 км/год) чистий час руху конструкцією займає саме стільки. Проте враховуйте важливий нюанс: якщо рахувати повний маршрут від найближчих зупинок громадського транспорту чи розв'язок (наприклад, від Либідської/Дружби Народів на правому березі до Русанівки/Березняків на лівому), загальний час у дорозі складе близько 45-60 хвилин

Заява про необхідність готуватися до складних сценаріїв пролунала на тлі посилення російських обстрілів інфраструктури. Напередодні мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю агентству AFP заявив, що місто змушене жити в «режимі виживання».

Кличко зазначив, що мешканцям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, варто розглянути можливість тимчасового переїзду, хоча наголосив, що про повну евакуацію мова не йде.

«З кожним днем надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або трагічно загиблих людей, оскільки обстріл нашого міста посилюється. Сьогодні головне – вижити», – сказав міський голова, додавши, що у разі відсутності надійного захисту ППО столиця може зіткнутися з найгіршими сценаріями напередодні зими.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня у Києві через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. За інформацією комунального підприємства, причиною обмежень стала відсутність електроживлення, необхідного для роботи частини міського транспорту.