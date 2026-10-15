Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін

У розрізі географії 30-хвилинної зони від центру столиці сформувалася чітка ієрархія цін на нерухомість

Станом на жовтень 2026 року медіана стартової ціни на первинне житло у Київській області закріпилася на позначці 42–43 тис. грн за квадратний метр. За рік вартість новобудов зросла понад ніж на 20%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київвладу».

Головними чинниками стрибка цін стали відтік кваліфікованих кадрів, ускладнена логістика будівельних матеріалів та необхідність інтегрувати в проєкти автономні системи живлення (власні котельні, генератори для ліфтів і насосів).

Водночас в останні місяці зростання вартості почало гальмувати – зокрема, у вересні ціни піднялися менше ніж на 1%.

Сьогодні ціноутворення жорстко привʼязане до концепції житлового комплексу та репутації забудовника. Ринкові гравці стверджують, що епоха масової точкової забудови економкласу (з медіаною 35 тис. грн за кв. м) відходить у минуле. Забудовники роблять ставку на комфорт- та бізнес-клас, де ціни коливаються від 41 тис. до майже 50 тис. грн за квадратний метр. Фактично, покупець платить премію за інфраструктурну незалежність: закриті території, власні котельні, генератори на ліфти та насоси.

Де найдорожче житло у передмісті Києва?

У 30-хвилинній зоні від центру Києва сформувалася виразна цінова ієрархія.

Рейтинг вартості первинного житла під Києвом інфографіка: Київвлада

Найдорожчі передмістя вже успішно конкурують із цінниками на околицях самої столиці:

Ірпінь – утримує пальму першості: стартова вартість сягнула 52 тис. грн за кв. м;

Крюківщина – 50 тис. грн за кв. м;

Софіївська Борщагівка, Гатне, Вишневе – 44-46 тис. грн за кв. м;

Буча – відповідає загальнообласному показнику (42,9 тис. грн за кв. м).

Найдемократичніші прайси наразі фіксують у Борисполі, Вишгороді, Гостомелі та Броварах – від 38,4 тис. до 40,5 тис. грн за квадратний метр.

«Главком» писав, що придбання однокімнатної квартири площею 30-40 кв. м найменше коштуватиме в обласних центрах України, тоді як найвищі ціни серед досліджених країн Європи фіксуються в Португалії.

Нагадаємо, постійні загрози обстрілів змінили поведінку шукачів житла у столиці. У вересні попит на довгострокову оренду квартир у Києві обвалився одразу на 20%, тоді як ринок купівлі нерухомості, навпаки, продемонстрував несподіване пожвавлення. На столичному ринку купівлі однокімнатних квартир кількість відгуків за місяць зросла на +7%, а кількість оголошень – на +3%.