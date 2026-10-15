Головна Київ Новини
search button user button menu button

Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін
Ірпінь утримує пальму першості за ціною нерухомості серед передмість Києва
фото: Вікіпедія

У розрізі географії 30-хвилинної зони від центру столиці сформувалася чітка ієрархія цін на нерухомість

Станом на жовтень 2026 року медіана стартової ціни на первинне житло у Київській області закріпилася на позначці 42–43 тис. грн за квадратний метр. За рік вартість новобудов зросла понад ніж на 20%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київвладу».

Головними чинниками стрибка цін стали відтік кваліфікованих кадрів, ускладнена логістика будівельних матеріалів та необхідність інтегрувати в проєкти автономні системи живлення (власні котельні, генератори для ліфтів і насосів). 

Водночас в останні місяці зростання вартості почало гальмувати – зокрема, у вересні ціни піднялися менше ніж на 1%.

Сьогодні ціноутворення жорстко привʼязане до концепції житлового комплексу та репутації забудовника. Ринкові гравці стверджують, що епоха масової точкової забудови економкласу (з медіаною 35 тис. грн за кв. м) відходить у минуле. Забудовники роблять ставку на комфорт- та бізнес-клас, де ціни коливаються від 41 тис. до майже 50 тис. грн за квадратний метр. Фактично, покупець платить премію за інфраструктурну незалежність: закриті території, власні котельні, генератори на ліфти та насоси.

Де найдорожче житло у передмісті Києва?

У 30-хвилинній зоні від центру Києва сформувалася виразна цінова ієрархія.

Рейтинг вартості первинного житла під Києвом
Рейтинг вартості первинного житла під Києвом
інфографіка: Київвлада

Найдорожчі передмістя вже успішно конкурують із цінниками на околицях самої столиці:

  • Ірпінь – утримує пальму першості: стартова вартість сягнула 52 тис. грн за кв. м;
  • Крюківщина – 50 тис. грн за кв. м;
  • Софіївська Борщагівка, Гатне, Вишневе – 44-46 тис. грн за кв. м;
  • Буча – відповідає загальнообласному показнику (42,9 тис. грн за кв. м).

Найдемократичніші прайси наразі фіксують у Борисполі, Вишгороді, Гостомелі та Броварах – від 38,4 тис. до 40,5 тис. грн за квадратний метр. 

«Главком» писав, що придбання однокімнатної квартири площею 30-40 кв. м найменше коштуватиме в обласних центрах України, тоді як найвищі ціни серед досліджених країн Європи фіксуються в Португалії. 

Нагадаємо, постійні загрози обстрілів змінили поведінку шукачів житла у столиці. У вересні попит на довгострокову оренду квартир у Києві обвалився одразу на 20%, тоді як ринок купівлі  нерухомості, навпаки, продемонстрував несподіване пожвавлення. На столичному ринку купівлі однокімнатних квартир кількість відгуків за місяць зросла на +7%, а кількість оголошень – на +3%.  

Читайте також:

Теги: Київ нерухомість ціни Київщина квартира

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідство заявило про привласнення 137,5 млн грн на перевезенні вагонів
Хто заробив на подарованих вагонах? Викрито багатомільйонну схему в київському метро
15 вересня, 18:41
У Вишневому БпЛА влучив поруч із автомобілями
У Вишневому дрон влучив у дорогу, якою їхали авто (відео)
27 вересня, 11:52
Марта Холод – це відома українська дизайнерка головних уборів класу та засновниця бренду Marta Holod
Серед клієнток – Катерина Осадча. Росіяни знищили виробництво відомої дизайнерки капелюхів
28 вересня, 13:00
На ціну десятка яєць впливають не лише торгова марка, а й акційні пропозиції
Яйця перестали різко дорожчати: де наприкінці вересня найдешевше купити десяток
30 вересня, 12:59
Ціни на борошно, ймовірно, будуть і надалі знижуватися
В Україні дешевшає пшеничне борошно
11 жовтня, 07:59
Фахівці вилучають бойову частину ракети
Нездетонована балістична ракета впала між багатоповерхівками у Дарницькому районі (фото)
7 жовтня, 09:21
Задимленні на місці падіння дрона у Голосіївському районі
У Голосіївському районі Києва уламки дрона впали на відкритій території (відео)
8 жовтня, 09:52
Масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину
Уночі РФ атакувала залізничну інфраструктуру у п’яти областях
Вчора, 08:48
Наслідки ворожої атаки на Київщину у ніч на 14 жовтня 2026 року
Атака на Київ: з-під завалів у Деснянському районі вилучено останніх постраждалих
Вчора, 11:10

Новини

У Броварах водій Mitsubishi збив на пішохідному переході жінку
У Броварах водій Mitsubishi збив на пішохідному переході жінку
Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін
Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін
Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку
Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку
Справа Комарницького: ВАКС переніс суд через неявку двох обвинувачених
Справа Комарницького: ВАКС переніс суд через неявку двох обвинувачених
У Києві велосипедист ледь не потрапив під авто, ухиляючись від поліції: призначено перевірку
У Києві велосипедист ледь не потрапив під авто, ухиляючись від поліції: призначено перевірку
Перше мобільне укриття на зупинці громадського транспорту. Фоторепортаж із Києва
Перше мобільне укриття на зупинці громадського транспорту. Фоторепортаж із Києва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
70K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua